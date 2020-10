Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aff3bb6-18e8-41d4-9922-49496d2448b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan tengeri robotot alkottak meg, ami képes vizet szívni magába, majd kipréselni azt a fúvókáin keresztül.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan tengeri robotot alkottak meg, ami képes vizet szívni magába, majd kipréselni azt...","id":"20201012_polip_robot_kutatorobot_tengerbiologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aff3bb6-18e8-41d4-9922-49496d2448b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d084b6-63b7-44c5-ae1e-0b938f7c88be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_polip_robot_kutatorobot_tengerbiologia","timestamp":"2020. október. 12. 10:33","title":"Videó: Polipként úszik egy újfajta robot, segít feltérképezni a tengereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami... Azt mondta... Reményeik...

