Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és akkor megnyugodva távozott.","shortLead":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és...","id":"20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774506a9-cd7e-4462-88fb-b5d65bf68614","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","timestamp":"2020. október. 13. 14:02","title":"Közös közleményben utasítják el Hadházy vádjait az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta a koronavírus-járványt, hogy még több embert korlátozzon a szólásszabadságában.","shortLead":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta...","id":"20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137f7e47-1fae-4899-85b1-8b7ba776a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","timestamp":"2020. október. 14. 18:03","title":"A koronavírus-járvány leple alatt csorbították az internet szabadságát a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201013_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5fd2a-6f38-4fdf-8943-96dcbfb76768","keywords":null,"link":"/360/20201013_Radar360","timestamp":"2020. október. 13. 08:00","title":"Radar360: Botrányhullám a szerencsi időközi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb demokráciához és jogállamisághoz is vezethet – mondta az Egyensúly Intézet online konferenciáján Francis Fukuyama amerikai filozófus. Stumpf István volt alkotmánybíró szerint pedig a politikusoknak akár néhány éven belül eddig nem tapasztalt társadalmi konfliktusokkal kell majd szembenézniük. ","shortLead":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb...","id":"20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bd719-36d5-4fb2-9f5c-e56cf1b1bc38","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","timestamp":"2020. október. 13. 17:10","title":"Fukuyama: A járványhelyzet végül még erősítheti is a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Limpár Ildikó","category":"360","description":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek a szeretet erejét hirdetik és amelyek kérdésekre, gondolkodásra késztetik a kisebbeket is az egyértelmű didaktika felfogásán túl. Hogy aztán ne mások füttyentésére ugorjanak. Vélemény.","shortLead":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek...","id":"20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d373368-5ec3-4a1b-8406-692b86c6a1a5","keywords":null,"link":"/360/20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"Kinek fáj, ha a Hétfejű Tündér szemében meglátjuk szebbik önmagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]