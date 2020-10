Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokadik beszélgetőkönyvét jelenteti meg Bérczes László. Ez alkalommal sem kell csalódnunk.","shortLead":"Sokadik beszélgetőkönyvét jelenteti meg Bérczes László. Ez alkalommal sem kell csalódnunk.","id":"202042_konyv__odafordulas_mucsi_zoltan_berczes_laszlo_beszelgetokonyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd8577a-4647-44e0-81e4-613b52a75950","keywords":null,"link":"/360/202042_konyv__odafordulas_mucsi_zoltan_berczes_laszlo_beszelgetokonyve","timestamp":"2020. október. 16. 14:00","title":"Tükröt tart és derűt sugároz a Mucsi Zoltánnal készült beszélgetőkönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","id":"20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7411ad39-74a5-46a2-b5a3-fa96eb620a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","timestamp":"2020. október. 16. 15:43","title":"55 milliárddal zsugorodhat a járvány miatt a médiapiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi, hogy a weboldalak leskelődjenek a felhasználók után. Most egy másfajta aprósággal tették vonzóbbá a programot.","shortLead":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi...","id":"20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df97b70b-9442-47e3-9dda-8b5572f1bcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","timestamp":"2020. október. 15. 17:13","title":"Meglepetésjátékot tett a böngészőjébe a Vivaldi, mobilon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3783f0-ae02-48c7-a170-8253d6e6bd67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vontatmány szerencsére ott szakadt le, ahol véget ért a szalagkorlát.","shortLead":"A vontatmány szerencsére ott szakadt le, ahol véget ért a szalagkorlát.","id":"20201016_pickup_utanfuto_tennessee_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3783f0-ae02-48c7-a170-8253d6e6bd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f179f-6d21-4c69-8e92-2a391087e578","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_pickup_utanfuto_tennessee_baleset","timestamp":"2020. október. 16. 15:23","title":"Magától lekapcsolódott az utánfutó, pillanatokon múlt a tragédia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van honnan javítania az építőiparnak: éves szinten eddig 10 százaléknál is nagyobb a visszaesés 2019-hez képest, augusztusban 13,6 százalékkal gyengébb volt a teljesítmény, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Van honnan javítania az építőiparnak: éves szinten eddig 10 százaléknál is nagyobb a visszaesés 2019-hez képest...","id":"20201016_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c13b7-bad7-4c57-bbb8-f21689341e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. október. 16. 09:50","title":"Oda tért vissza a magyar építőipar teljesítménye, ahol 2018 júliusában állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e7457-f906-4e0b-94b8-2d4f485abebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","timestamp":"2020. október. 15. 11:21","title":"844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","shortLead":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","id":"20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5189c-1122-45d7-a136-b5b842dceb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. október. 15. 13:57","title":"Kamu szexvideóval zsarolt, nem létező lakást ajánlgatott, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Sajó és a Hernád is árad.","shortLead":"A Sajó és a Hernád is árad.","id":"20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da49b83-395f-48f3-a00d-dae1dfa8d3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","timestamp":"2020. október. 15. 07:57","title":"Utakat zártak le az árvíz miatt Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]