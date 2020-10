Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33730c9d-825b-4fbd-992a-2e32a5faaf5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kádári szociális juttatási rendszer és az orbáni közmunka között is párhuzamot von Ladányi János szociológus Hanyatló világok című \"szubjektív tudományos önéletrajza\".","shortLead":"A kádári szociális juttatási rendszer és az orbáni közmunka között is párhuzamot von Ladányi János szociológus Hanyatló...","id":"202041_konyv__aszubjektivitas_dicserete_ladanyi_janos_hanyatlo_vilagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33730c9d-825b-4fbd-992a-2e32a5faaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4773ba89-9905-4786-9290-931ce1642245","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__aszubjektivitas_dicserete_ladanyi_janos_hanyatlo_vilagok","timestamp":"2020. október. 09. 14:00","title":"Ez a könyv eloszlatja az illúziókat a kádári és az orbáni szociálpolitikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelátók nem lesznek, tévében lehet nézni a városi lovaglást, meg a kocsitoló versenyt.","shortLead":"Lelátók nem lesznek, tévében lehet nézni a városi lovaglást, meg a kocsitoló versenyt.","id":"20201009_Kozonseg_nelkul_vagtazik_a_nemzet_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2b19be-9ffa-47b3-82e0-44cbde2d9011","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Kozonseg_nelkul_vagtazik_a_nemzet_iden","timestamp":"2020. október. 09. 13:08","title":"Közönség nélkül vágtáznak idén a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik az akadémiai rendszer. Hrutka Jánossal a Bulgária elleni válogatott mérkőzés előtt beszélgettünk az Európa-bajnokság valódi értékéről, Dzsudzsák Balázsról és a fociba ömlő rengeteg pénzről.","shortLead":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik...","id":"20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0388812-abdf-42a4-8dc7-a806b9966f33","keywords":null,"link":"/sport/20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","timestamp":"2020. október. 08. 06:30","title":"Hrutka János: Sokkal súlyosabb bajai vannak a focinknak, hogy megoldja őket egy Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e51a5c-8190-4644-beed-645a0334088b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rakétatámadás érte a székesegyházat, megsérült három újságíró is a támadásban. A hegyi-karabahi hatóságok szerint eddig 140 ezren menekültek el a térségből és négyszázan estek áldozatul a harcoknak.","shortLead":"Rakétatámadás érte a székesegyházat, megsérült három újságíró is a támadásban. A hegyi-karabahi hatóságok szerint eddig...","id":"20201008_Hegyi_Karabah_susa_szekesegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e51a5c-8190-4644-beed-645a0334088b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7013b29c-8e38-4dc7-a172-7898e6c58135","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Hegyi_Karabah_susa_szekesegyhaz","timestamp":"2020. október. 08. 20:27","title":"Hegyi-Karabah: súlyosan megsérült a susai székesegyház a harcokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a TikTok üzemeletetőjével szemben, mert szerintük a felhasználókat hiányosan és megkésve tájékoztatták az őket érintő dolgokról.","shortLead":"Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a TikTok üzemeletetőjével szemben, mert szerintük a felhasználókat...","id":"20201008_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_eljaras_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1997e-53a3-40cd-bbd0-2c4d6e4e464f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_eljaras_tiktok","timestamp":"2020. október. 08. 13:48","title":"Eljárást indított a TikTok ellen a Gazdasági Versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","shortLead":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","id":"20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db4ccb8-3b1f-4092-86fd-5328bf9eb546","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","timestamp":"2020. október. 08. 19:15","title":"Ezért érdemes felvállalni, ha valami még nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg invázióról van szó, vagy csak mi érezzük úgy? ","shortLead":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg...","id":"20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b0e28-f2e1-419d-8a16-b97ab1a0132f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"A legjobb fegyver a poloska ellen: a szúnyogháló és a mobiltelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]