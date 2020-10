Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de a pandémia miatt a koronavírusra fókuszált.","shortLead":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8029608-7ec3-4c66-a78d-9418ef4f6613","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","timestamp":"2020. október. 19. 18:03","title":"Egy 14 éves lány találmánya járulhat hozzá a koronavírus legyőzéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar Telekom felmérése azt vizsgálta, mit várnak el a vevők a kisebb cégektől az interneten.","shortLead":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar...","id":"20201020_kkv_telekom_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b5cdf-8080-450c-b5e7-cd34fdbc5d0f","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kkv_telekom_felmeres","timestamp":"2020. október. 20. 12:20","title":"A járvány előtt még elnézték a vevők, ha egy kis cég ügyetlenkedett a neten, most már nincs türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá, hogy egy rendkívül nyereséges stúdió kap mégis óriási adókedvezményt. ","shortLead":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá...","id":"20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221902-3926-4eec-9a5c-dbebdd09dcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","timestamp":"2020. október. 18. 15:09","title":"Százmilliós adókedvezményeket kapott a Bond-filmeket készítő stúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg, és emiatt patikákban nem is érhető majd el.","shortLead":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati...","id":"20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7470a19-63e6-4057-a8e9-79dffcb38b42","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 09:40","title":"Százezer adag influenzavakcinát adott át az államnak a Sanofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as benzinmotor erejével.","shortLead":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as...","id":"20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55849417-cca7-4f66-ada6-67a71f5a7126","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","timestamp":"2020. október. 19. 15:51","title":"Az eddigi legerősebb BMW lesz az X8 csúcsváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5dc971-2c16-4275-aa9b-76a664862282","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Keveseknek adatik meg, hogy saját házuk műtermében forgathatják a filmjüket – mondja Roy Anderssonra utalva az operatőr, aki a világhírű svéd rendező Történetek a végtelenségről című új alkotásának képeit rögzítette.","shortLead":"Keveseknek adatik meg, hogy saját házuk műtermében forgathatják a filmjüket – mondja Roy Anderssonra utalva...","id":"202042__palos_gergely_operator__sved_modellrol_szelid_remalomrol__fenytoresek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e5dc971-2c16-4275-aa9b-76a664862282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637cf9b7-b814-4c8a-9240-891c65f99306","keywords":null,"link":"/360/202042__palos_gergely_operator__sved_modellrol_szelid_remalomrol__fenytoresek","timestamp":"2020. október. 19. 17:00","title":"Pálos Gergely: Nem az SZFE megújításáról van szó, hanem az elpusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","id":"20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f263b-d4bf-4165-ac36-205ac904af92","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","timestamp":"2020. október. 19. 15:36","title":"Több nézőt mondott be a meccsre Seszták Miklós focicsapata, mint amennyien beférnek a stadionba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]