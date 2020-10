Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","shortLead":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","id":"20201019_hernad_bocs_arviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd1be10-39ea-4da4-8447-82bb9c2e6af8","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_hernad_bocs_arviz","timestamp":"2020. október. 19. 19:22","title":"Elsodort egy nőt a megáradt Hernád Bőcsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó előnyt, míg a republikánusok elkezdtek félni attól, hogy a Fehér Ház mellett a szenátust is elveszíthetik, ha Donald Trump bukik.

","shortLead":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó...","id":"20201021_Hangzavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51554ee-85f6-421f-b7db-8597714433b3","keywords":null,"link":"/360/20201021_Hangzavar","timestamp":"2020. október. 21. 15:10","title":"Amerikai kampányfinis: ahogy most állnak a dolgok, Orbán elkezdhet dolgozni a B terven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","shortLead":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","id":"20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a15b7a-5455-440b-9f47-c304d46e97bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","timestamp":"2020. október. 19. 19:15","title":"Elképzelhetetlenül rövid időtartamot rögzítettek német fizikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák szakszervezetek elégedetlenek, hogy 580-ról csak 623 euróra nő a minimálbér.","shortLead":"A szlovák szakszervezetek elégedetlenek, hogy 580-ról csak 623 euróra nő a minimálbér.","id":"20201021_szlovak_minimalber_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf513877-078c-4c9d-aa22-34c796fe9838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_szlovak_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. október. 21. 11:24","title":"227 ezer forintnak megfelelő lesz a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es évekre aztán Magyarországon is berobbant az elektronikus zene, épp akkor, mikor a fiatalok amúgy is úgy érezték: bármit megtehetnek. BP Underground Elektronikus zene, első rész.

","shortLead":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es...","id":"20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535372-f442-4e88-b502-0f1e50a5307a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","timestamp":"2020. október. 20. 19:00","title":"Doku360: \"Olyan fehérzajos acidbuli volt, hogy ott mindenki megtért\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A momentumos Donáth Anna stábjában dolgozik január óta Ceglédi Zoltán - írta meg szerda reggel a 444.hu. Bár ez az információ szerepelt az EP-képviselő honlapján, a politikai elemzőről eddig nem volt köztudomású, hogy egy aktív politikusnak ad tanácsokat. Emiatt a nyilvánosságban többen megkérdőjelezték a publicista függetlenségét. Erre reagál most a hvg360-nak írt véleménycikkében Ceglédi Zoltán. ","shortLead":"A momentumos Donáth Anna stábjában dolgozik január óta Ceglédi Zoltán - írta meg szerda reggel a 444.hu. Bár...","id":"20201021_Cegledi_Zoltan_Tanacsokrol_szolva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d1f366-709b-48ce-87d9-6666aee1487e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Cegledi_Zoltan_Tanacsokrol_szolva","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Ceglédi Zoltán: Tanácsokról szólva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]