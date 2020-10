Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fc41-ea16-4611-96a4-bb4d9d1a3ddf","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egy orvosegyetemi neuropszichológia írásbeli vizsgán már átmegy a pécsi orvostudományi kar (PTE ÁOK) és az IBM által közösen fejlesztett, mesterséges intelligencia által működtetett chatbot. Star Trekbe illő virtuális orvos egyelőre még nem lesz a fejlesztésből, ám a bonyolult műtéti eljárások során az orvost segítő, vagy a laikusok számára pontos és érthető egészségügyi tanácsokat adó asszisztens már lehet.","shortLead":"Egy orvosegyetemi neuropszichológia írásbeli vizsgán már átmegy a pécsi orvostudományi kar (PTE ÁOK) és az IBM által...","id":"20201019_egeszsegugyi_chatbotot_pte_aok_ibm_bert_watson_orvostudomany_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fc41-ea16-4611-96a4-bb4d9d1a3ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebb674-c106-43c5-9c5d-ac62db601f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_egeszsegugyi_chatbotot_pte_aok_ibm_bert_watson_orvostudomany_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 19. 17:00","title":"Válaszol a betegek kérdéseire, sőt már egy orvosegyetemi vizsgán is átment a pécsi egyetem új chatbotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","shortLead":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","id":"20201019_hernad_bocs_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd1be10-39ea-4da4-8447-82bb9c2e6af8","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_hernad_bocs_arviz","timestamp":"2020. október. 19. 19:22","title":"Elsodort egy nőt a megáradt Hernád Bőcsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda nőből? Most akár hozzájuk is juthat egy londoni aukción.



","shortLead":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda...","id":"20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5929e-7c4e-44b6-b1e8-d6fc2b52c868","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","timestamp":"2020. október. 21. 09:17","title":"Ha elég gazdag, most megveheti Obi-Wan lézerkardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit felsorakoztató lista élére. Az élmezőnyben finoman szólva is felülreprezentált a technológiai és telekommunikációs szektor.","shortLead":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit...","id":"20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd236a-3025-4f08-ae53-0b03f06eb35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","timestamp":"2020. október. 21. 10:03","title":"Melyik cégnél jó most dolgozni? Íme a Forbes listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff06e05-c472-483e-a3a4-a74e97d5b83e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 5-1-re kapott ki a Nou Campban az első Bajnokok Ligája-csoportmeccsén. ","shortLead":"A magyar bajnok 5-1-re kapott ki a Nou Campban az első Bajnokok Ligája-csoportmeccsén. ","id":"20201020_barcelona_ferencvaros_bajnokok_ligaja_vegeredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff06e05-c472-483e-a3a4-a74e97d5b83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85543593-0773-4cda-8c07-085e18851920","keywords":null,"link":"/sport/20201020_barcelona_ferencvaros_bajnokok_ligaja_vegeredmeny","timestamp":"2020. október. 20. 22:51","title":"Jól kezdett a Fradi, de bedarálta a Barcelona – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]