[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra utalnak, hogy a moszkvai hatóságok jelentősen alábecsülik a koronavírus-járvány következtében elhunytak számát.","shortLead":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra...","id":"20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a923b3d-4412-4097-9764-e9aed09ae510","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:39","title":"A halálozási statisztikák azt mutatják, Moszkva trükközik a COVID-áldozatok számával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7046fc-441c-4ae0-bb9c-1928d1d4c362","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sorozat cseppet sem veszít aktualitásából. ","shortLead":"Ez a sorozat cseppet sem veszít aktualitásából. ","id":"20200906_Buszsavozok_voltak_most_elonyben_a_rendorsegi_legfrissebb_videojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7046fc-441c-4ae0-bb9c-1928d1d4c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683eabc-b2ba-4caf-a27d-4d30d2e81549","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Buszsavozok_voltak_most_elonyben_a_rendorsegi_legfrissebb_videojaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 04:49","title":"Buszsávozók voltak most főszerepben a rendőrség legfrissebb videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","shortLead":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","id":"20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af85bd0c-d397-442c-b00e-bc485b60d305","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:36","title":"A szlovákiai magyar színházi és filmművészek is kiálltak az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő eltért a vasárnapi áldásának szövegétől. Nem tudni, mire utalhatott.","shortLead":"Az egyházfő eltért a vasárnapi áldásának szövegétől. Nem tudni, mire utalhatott.","id":"20200906_Ferenc_papa_azt_mondta_a_pletyka_rosszabb_mint_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281b30f0-a849-4416-9b5a-785ec2d81618","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Ferenc_papa_azt_mondta_a_pletyka_rosszabb_mint_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Ferenc pápa szerint a pletyka rosszabb, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell rendet tennie.","shortLead":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell...","id":"20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afef340-e26a-4b48-a21d-8d9a624fa766","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:44","title":"Gulyás: Az egyetemisták nyugodtan tüntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","shortLead":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","id":"20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aa57a-3937-40de-be43-d94c62792530","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:16","title":"Olyan rossz a vasúti pálya állapota Dombóvárnál, hogy sebességkorlátozást kellett bevezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg az Európai Unióval.","shortLead":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg...","id":"20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9da4d-650f-4757-a55c-b1b27cc23e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:53","title":"Nagy-Britannia kész a megállapodás nélküli kereskedelemre az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]