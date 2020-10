A Facebook Messenger és az Instagram összeborulásának köszönhetően most a képmegosztón is elérhetővé vált néhányak számára a chatbotos válaszadás lehetősége.

A Facebook nemrég jelentette be, hogy összeboronálja a Messengert és az Instagram üzenetküldős részét: az alkalmazások felhasználói szöveges és hangüzeneteket, illetve matricákat is küldhetnek egymásnak, sőt, akár fel is hívhatják egymást – akkor is, ha nincsenek mindkettőbe regisztrálva. Az összeolvadásnak köszönhetően pedig most egy újabb funkció érkezett a képmegosztó appba.

Már az Instagram üzenetküldős részét is támogatja a Messenger API. Ez lehetővé teszi az üzleti, illetve márkacsatornák számára, hogy egy harmadik féltől származó alkalmazáson keresztül kezeljék a beérkező üzeneteket. Még konkrétabban: mostantól használhatnak csevegőbotokat is.

Ezekkel 2016 óta már a Facebook üzenetküldőjében is találkozhatunk. Amikor például az asztali számítógépen a Facebookot használva egy cég oldalára téved valaki, a Messenger automatikusan megnyitja a csevegőablakot, hogy néhány előre megírt üzenettel kapcsolatba léphessünk vele. Ha rányomunk egy válaszra, akkor pedig a gép a kontextusnak megfelelően tovább kérdezhet.

© Facebook

A Facebook szerint egyelőre nem minden márkaoldal kapja meg a lehetőséget, hogy használja a Messenger API nyújtotta lehetőségeket. Kezdetnek az Adidas, az Amaro, a Glossier, a H&M, a MagazineLuiza, a Michael Kors, a Nars, a Sephora és a TechStyle Fashion Group Instagram-oldalainál találkozhatunk ezzel.

