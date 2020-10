Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. Bődületes pénzbe kerül, de nagyon gyors lesz. A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. 49 milliárd forintos szuperszámítógépet rendelt az EU, ez lehet a világ legerősebbje

Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban. Koronavírusos lett a német egészségügyi miniszter

A légszennyezettség a magzatokat is károsítja, és azoknál is egészségügyi problémákat okoz, akik túlélik az életük első hónapját. Félmillió csecsemő halt meg egy év alatt a rossz levegő miatt Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították. Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában

Adorján Gusztáv nemcsak orvosként dolgozott, ő volt a Fidesz–KDNP frakciójának vezetője a nyíregyházi közgyűlésben. Meghalt a koronavírus-fertőzéssel kezelt szabolcsi kórházigazgató

A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó előnyt, míg a republikánusok elkezdtek félni attól, hogy a Fehér Ház mellett a szenátust is elveszíthetik, ha Donald Trump bukik. Amerikai kampányfinis: ahogy most állnak a dolgok, Orbán elkezdhet dolgozni a B terven

Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Szakértők attól tartanak, hogy a teszt nem eléggé megbízható, ezért akár több tízezer fertőzött járkál majd azzal a tudattal, hogy semmi baja. A lakosság eközben a szervezetlenségre és a folyamatosan változó kommunikációra panaszkodik. Igor Matovic kormányfő szerint azonban vagy lezárják az országot, vagy tesznek valamit, hogy ezt elkerüljék. Szlovákiában több mint 33 ezer igazolt koronavírusos emberről tudnak, a szám múlt héten ugrott meg meredeken. Csak tegnap 2 ezer új fertőzettet azonosítottak. Most kiderül, hogy megtisztítható-e egy ország a vírustól, ha mindenkit letesztelnek

Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten