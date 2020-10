Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát hibára halmoznak.","shortLead":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát...","id":"202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e512e94-e144-4e16-bf61-a02cf8539a68","keywords":null,"link":"/360/202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Háborúban már leváltották volna a Színművészeti kancellár-ezredesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","shortLead":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","id":"20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4217d6-b846-4b6d-8247-e78876538d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","timestamp":"2020. október. 21. 19:05","title":"Felfüggesztették az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. 