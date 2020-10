A Nemzetközi Energia Ügynökség legfrissebb jelentése szerint rekordalacsony a napenergiával előállított elektromos áram ára, lassan nem is éri meg mással ezt termelni.

2018 nyarán bekövetkezett az, amit a zöldenergia leghangosabb úttörői csak remélni mertek: a napenergia lett az egyik legolcsóbb energiaforrás. Az ebből származó elektromos áram előállításának költsége olyan szintre csökkent, hogy a szénenergia például dupla annyiba került akkor. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) friss jelentése szerint még gazdaságosabbá vált a napenergia.

Mindezt egy újfajta számítási modellnek is köszönheti az ágazat. Bár a napenergia ingyen van, a napelemeket meglehetősen költséges előállítani. Ahhoz, hogy az embereket ösztönözzék a használatukra, a kormányoknak támogatniuk kell ezt a fajta törekvést. Jelenleg a világ 130 országában van erre szabályozás, az IEA pedig az idei évben először ezt is beszámította a napenergia árának kiszámolásába. A támogatásokat is belekalkulálva

régiónként 20-50 százalékkal alacsonyabb az ár a tavalyinál.

Mindez azért rendkívül jó hír, mert minél olcsóbb lesz az áram ilyen módú előállítása, annál nagyobb szerepet játszik majd a globális felmelegedés csökkentésében. Az Európai Unió célkitűzései szerint például 2030-ra az EU energiafogyasztásának 32 százalékát állják majd megújuló forrásból – emlékeztet a The Verge.

© AFP / Zhang Xiuke

Jelenleg 1 MWh energia előállítása 33 és 55 dollár között mozog a világ legnagyobb piacain – köztük az Európai Unióban is –, ami már a 2018-as 50 dollárhoz képest is alacsonyabb, arról nem is beszélve, hogy négy éve még 100 dollárba, egy évtizede pedig 300 dollárba került ugyanez.

Az IEA szerint a szénenergia ára 55-150 dollár között mozog 1 MWh-val számolva, vagyis egyértelműen látszik, jobban megéri a napelemekbe fektetni a pénzt.

Az energiaügynökség úgy véli, a pandémiás időszak után tovább növekedhet a napenergia piaca, és még olcsóbb lehet majd ez a fajta megújuló energia.

Mindezzel némiképp szembemegy az, hogy egyes országokban – például Magyarországon is – az állam szabályozóként – illetve itthon egyúttal a legtöbb energiaszolgáltató tulajdonosaként – arra törekszik, hogy olcsóbban vegye meg a háztartásoktól a (napelem által termelt) energiát, mint amennyiért eladja az áramot. És mivel a napelem nem mindig tud termelni, így a végén könnyen pluszosra jöhet ki az áramszámla, tehát fizetni kell a napelemes háztartásoknak is. Éppen ezért is fontos feladat lenne végre megoldani a napelemek által jó időben termelt energia háztartási tárolását – ez az áramszámla-csökkentés régóta dédelgetett utolsó darabja. Ha ez a jelenleginél hatékonyabb módon sikerülne, akkor a háztartások ebből a "házi raktárkészletből" gazdálkodhatnának, sosem kellene a központi rendszerből vételezniük.

