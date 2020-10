Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","shortLead":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","id":"20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60199296-9989-4c8b-98fa-458c0b608227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","timestamp":"2020. október. 22. 20:27","title":"Máris komoly károkat okozott a brit gazdaságnak a kilépés az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02790b16-2259-456a-a239-5d664fdcbfc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A cég reményei szerint 300 millió műanyag flakont nem gyártanak így le. ","shortLead":"A cég reményei szerint 300 millió műanyag flakont nem gyártanak így le. ","id":"20201022_Ujratoltheto_aluminium_csomagolasba_kerulnek_jovore_a_ProcterGamble_samponjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02790b16-2259-456a-a239-5d664fdcbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a253be-6857-40f4-9d63-881c2a553567","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Ujratoltheto_aluminium_csomagolasba_kerulnek_jovore_a_ProcterGamble_samponjai","timestamp":"2020. október. 22. 16:09","title":"Magyar származású vállalkozó segít a gigacég Procter&Gamble-nek, hogy kevesebb műanyag szemetet termeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri lakást venni, mint Budapest frekventált kerületeiben az OTP Ingatlanpont szakértői szerint.","shortLead":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri...","id":"20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e23dbf9-90d4-4a30-8639-bd31a851b9c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","timestamp":"2020. október. 24. 08:50","title":"Kiszámolták, melyik az olcsóbb: az agglomerációból ingázni Budapestre vagy a fővárosban lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","shortLead":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","id":"20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bb9ab-0037-47d8-83d8-b1670812d6c2","keywords":null,"link":"/elet/20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","timestamp":"2020. október. 23. 16:10","title":"12,3 millió forintért keltek el Hitler jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten még nincs \"szmoghelyzet\", de ha nő a légszennyezettség forgalomkorlátozás is lehet.","shortLead":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja...","id":"20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e99bf7-4990-4e18-a018-336af30a1747","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","timestamp":"2020. október. 24. 10:32","title":"Négy településen egészségtelen a levegő, Budapesten már a forgalomkorlátozásról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Saját sikerük áldozatává váltak az európai kormányok: a polgárok millió oltatták be magukat unszolásukra influenza ellen, így tonnaszámra fogynak a vakcinák. Emiatt – bár minden korábbinál több oltást halmoztak fel a kontinensen – valószínűleg nem jut minden jelentkezőnek és ezért több helyen sorrendet kell felállítani, hogy kik kaphatnak először a vakcinából.","shortLead":"Saját sikerük áldozatává váltak az európai kormányok: a polgárok millió oltatták be magukat unszolásukra influenza...","id":"20201023_Egesz_Europaban_hianycikk_az_influenzaoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8f2a6b-bfa3-46de-bb37-9457ab0cd8aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_Egesz_Europaban_hianycikk_az_influenzaoltas","timestamp":"2020. október. 23. 20:00","title":"Egész Európában hiánycikké kezd válni az influenzaoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","id":"20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ef856-e802-485b-833a-584a82a8c21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 23. 17:06","title":"\"Köszönöm, Viktor\" – Magyarország 150 lélegeztetőgépet ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]