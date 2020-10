Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb...","id":"20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738cc1d0-0236-40cf-9ab8-8b4237fd1065","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 27. 20:31","title":"Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta a gyógyszerfejlesztést végző, MTA-ELTE Motor Farmakológia Kutatócsoport vezetője az M1-en.","shortLead":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta...","id":"20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d05569-c43d-4b9b-87f5-135d80e9d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","timestamp":"2020. október. 26. 14:03","title":"Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","shortLead":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","id":"202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac651e-686b-4cea-99bf-50ad4903c87f","keywords":null,"link":"/360/202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","timestamp":"2020. október. 26. 14:30","title":"A halottak napját idézi meg a Trafóban a Fran Palermo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","shortLead":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","id":"20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa9f9eb-ee8b-483b-a341-ca0a21d6afc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 26. 15:06","title":"150 ezer forintra is büntethetik, ha megszegi a hatósági házi karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok már be is idézték a portál munkatársát. Az ügyben tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik eljárás, ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A hatóságok már be is idézték a portál munkatársát. Az ügyben tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik eljárás...","id":"20201027_rendorseg_eljaras_atlatsz_dron_meszaros_lorinc_harci_jarmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2562fbbf-a443-473a-947e-68cb6b40bab7","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_rendorseg_eljaras_atlatsz_dron_meszaros_lorinc_harci_jarmu","timestamp":"2020. október. 27. 11:58","title":"Nyomozni kezdett a rendőrség, miután az Átlátszó drónnal repült Mészáros birtoka fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]