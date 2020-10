Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.

A bolygó kerül egyre több olyan használaton kívüli rakéta és műhold kering, melyeket a köznyelv űrszemétnek nevez. Ennek eltakarítására számos ötlet született már, de rendkívül nagy mennyiségről beszélünk, amit nem lehet csak úgy, néhány nap alatt elvinni onnan. Egy 2018-as jelentés szerint egyébként főleg Amerika és Oroszország miatt keletkezett ilyen sok űrszemét.

A téma a SpaceX-et is érinti, hiszen az űripari vállalatnak is van fent dolga: folyamatosan újabb műholdsereget állít pályára a globális internet-szolgáltatása, a Starlink miatt. De a cég által tervezett Hold-, majd Mars-utazások kapcsán is fontos lenne, hogy kevesebb szemét legyen az űrben, amely miatt már a Nemzetközi Űrállomásnak (ISS) is arrébb kellett manővereznie.

A SpaceX most azt közölte, hogy ő is kivenné a részét a probléma megoldásából, méghozzá a Starship segítségével. Ez a hatalmas űrhajó (50 méter hosszú járműről beszélünk) elvben 100 tonnányi rakománnyal indulhat majd a közelebbi égitestekre (köztük a Holdra). A cég szerint ennek helyét pedig űrszeméttel, vagyis műhold- és rakétadarabokkal is ki lehetne tölteni, noha a pontos részletek még nem ismertek.

Az is kérdéses, miért most hozakodott elő a SpaceX az űr kitakarításával, hiszen a cég nem most állt neki a Starship fejlesztésének; ahogy a műholdak pályára állítása sem napjainkban kezdődött. Egyesek ezért úgy vélik: a vállalat ezzel igyekszik jobb kedvre deríteni a kritikusait, de az elképzelésnek valószínűleg befektetői haszna is lenne. Ez utóbbira pedig nagy szüksége lehet Elon Musk cégének, a milliárdos korábban ugyanis úgy fogalmazott: a költségek racionalizálásával lehet csak véghez vinni egyes projektek sikerét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.