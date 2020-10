Az utóbbi években főleg hibái, sebezhetőségei miatt hírekbe kerülő Adobe Flash Playertől ez év december végén köszön el a fejlesztését végző Adobe; onnantól kezdve biztonsági frissítések sem készülnek hozzá.

A Flash akkor nem kerül le automatikusan azokról a számítógépekről, melyekre telepítették, ezt minden esetben a felhasználóknak kell elvégezniük. A nagyobb vállalatok már napjainkban is a lejáró szolgáltatás törlésére buzdítanak, e folyamatba pedig a Microsoft is beszállt: a redmondi óriás egy új frissítést készített, amely már elérhető a Windows 8.1, Server és 10-es kiadású (támogatott) gépekre, így a telepítése is megoldott.

A csomag egyelőre nem töltődik le automatikusan (a megjelenés ugyanis még odébb van), de az érintettek akár már most is felrakhatják azt a számítógépükre. A KB4577586 jelű frissítést ide kattintva éri el, majd a listából a megfelelő szoftverkörnyezetet választva azonnal telepítheti. (A folyamatot a PC-je/laptopja később, a patch hivatalos megjelenésekor is elvégezheti, de ha nem akar erre várni, vagy attól tart, hogy megfeledkezik róla, úgy most is túleshet rajta.)

Érdemes hozzátenni, hogy a Flash-törlő frissítés csak a Windowsba épült Flash-komponenseket szedi le a gépről, a felhasználó által telepített lejátszóverziót nem. Ez utóbbit kézzel kell kisöpörni az operációs rendszer programok eltávolítására szolgáló részlegében.

A Flash támogatásának megszűnését 2017-ben jelentette be az Adobe, amit a technológia elavultságával magyaráztak. A lejátszóhoz most, napjainkban is érkeznek javítások, de december 31-e után ez utóbbi is megszűnik, az utána felfedezett hibákat pedig már nem javítják a fejlesztők. Ez tálcán kínált lehetőséget jelent a kiberbűnözők számára, akik válogatott módon próbálhatnak betörni a rendszerébe.

