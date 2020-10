Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","shortLead":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","id":"20201029_drog_kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33c506d-ac0d-49e2-a6a7-d9b06aba21be","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 29. 10:46","title":"Drogterjesztőket fogtak el Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában nem gondolt és nem gondol semmit, írja szerzőnk. Csak a kommunikációs gépezet zakatol, miközben a teljes magyar politikai osztály halálosan unja magát. Vélemény.","shortLead":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában...","id":"20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb8526-7290-4df5-8be9-0616a5162f1e","keywords":null,"link":"/360/20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","timestamp":"2020. október. 29. 13:00","title":"A magyar politikát kormányostul, ellenzékestül felzabálta az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","shortLead":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","id":"20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12c643b-afb7-4ac5-aa16-ce11f87683ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","timestamp":"2020. október. 29. 07:59","title":"Videó: így robbantottak fel egy 12 ezer tonnás német viaduktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán Dinamo Kijevet fogadta a Groupama Arénában. A Fradi kétgólos hátrányból egyenlített, így megszerezte első pontját.","shortLead":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán...","id":"20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5648923f-fa3e-418c-a201-31e1650bc999","keywords":null,"link":"/sport/20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","timestamp":"2020. október. 28. 20:59","title":"Későn ébredt a Fradi, 2-2-es döntetlen a Dinamo Kijev ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban fizetik ki, a gyenge forint is segít az FTC-nek.","shortLead":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban...","id":"20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a872-20fe-40c1-95de-0226486b5a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"332 millió forintot nyert a Ferencváros a BL-döntetlenjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet. ","shortLead":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti...","id":"20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca91044d-774e-4ab1-a7a9-d52c938225d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","timestamp":"2020. október. 29. 10:56","title":"A Kádár-rezsim drogügyleteiről készül dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]