Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","shortLead":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","id":"20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329e5d1-6258-4b5f-9dde-917fa6449aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Így gyorsul a 740 lóerős Audi Q8 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash Player támogatása. Azután a szoftvert érdemes törölni az eszközökről. A folyamatban a Microsoft is segít.","shortLead":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash...","id":"20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d744003-9cf9-4f6a-b390-6f3629e3c3a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2020. október. 29. 09:03","title":"Fontos frissítés érkezett a gépére, már most törölheti vele a hamarosan veszélyessé váló Flasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","shortLead":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","id":"20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2c710-0b31-4c0c-b2ee-25e989878408","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","timestamp":"2020. október. 29. 21:48","title":"Európa-liga: Simán nyert a Milan, meglepetésre kikapott a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat a hivatalos november 3-ai dátum előtt. Az egyik főkampánytéma a Covid–19-járvány, a demokraták szerint Trump nagyon elrontotta a válságkezelést.","shortLead":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat...","id":"20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1c1c-7435-4003-bbb6-96f020bb5a46","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","timestamp":"2020. október. 28. 11:38","title":"Nagyon beindultak az amerikai választók – már hetvenmillióan szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","id":"20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f218aa0-7553-41f5-8cf8-85e27947bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","timestamp":"2020. október. 28. 13:08","title":"Milliárdos profitot termel a fizetős magyar egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat.","shortLead":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön...","id":"20201029_usa_gdp_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db77e9-3cf7-4b37-bc4d-6e0d90f52e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_usa_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 29. 14:31","title":"Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]