[{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","shortLead":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","id":"20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09a714-6c01-4b47-a632-c4eca0832f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:45","title":"A koronavírus előtt meglepően jól állt Magyarország kórházi ágyakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","shortLead":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","id":"20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9f54d2-e1f0-463f-bb37-0861ba03b9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 09:25","title":"Lezárták a Szent Margit Kórház sebészetét a koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","id":"20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258a99c0-f494-4be5-96bb-500439efb48b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:06","title":"Közel ötvenezer új fertőzöttet jelentettek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé tartozik, saját, óriási szobrát készítette el 3D-s betonnyomtatással.","shortLead":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé...","id":"20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b8037a-8dd1-46eb-9b29-0bc4b69bdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","timestamp":"2020. október. 29. 18:03","title":"3D-nyomtatóval készítette el saját óriásszobrát az ismert youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a756c2f3-afc2-454b-881b-9fa952ad48b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két évvel ezelőtt mutatta be azt az eszközt, amivel a felhasználók kvízeket, szavazásokat, felméréseket készíthetnek. Igaz, nem mindenki: a Microsoft Forms első körben csak az üzleti és az oktatási célú felhasználásra volt elérhető. Mostantól azonban bárki használhatja azt.","shortLead":"A Microsoft két évvel ezelőtt mutatta be azt az eszközt, amivel a felhasználók kvízeket, szavazásokat, felméréseket...","id":"20201030_microsoft_forms_urlapok_felmeres_kviz_microsoft_365","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a756c2f3-afc2-454b-881b-9fa952ad48b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269f8554-0d59-4b26-82ac-23a02aaf75f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_microsoft_forms_urlapok_felmeres_kviz_microsoft_365","timestamp":"2020. október. 30. 16:03","title":"Ingyenes és most már bárki használhatja: gyorsan összedobhat egy kvízt vagy űrlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét átalakítási terveket ez alapján fogják elkészíteni.","shortLead":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét...","id":"20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50fa22-9eef-4fed-89eb-e7a3ed18a94b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","timestamp":"2020. október. 30. 13:06","title":"Ön milyen Nagykörutat szeretne? Az önkormányzat online kérdőívén elmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]