Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12 Pro modellekbe került új érzékelő még az automatikus magasságmérést is lehetővé teszi.","shortLead":"Az iPhone 12 Pro modellekbe került új érzékelő még az automatikus magasságmérést is lehetővé teszi.","id":"20201030_apple_iphone_12_pro_testmagassag_merese_lidar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfdb63c-14d3-49f0-9438-8b143c4f095b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_apple_iphone_12_pro_testmagassag_merese_lidar","timestamp":"2020. október. 30. 19:03","title":"Bárki magasságát megmérheti az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életreszóló élményt ígért a vadaspark.","shortLead":"Életreszóló élményt ígért a vadaspark.","id":"20201030_Szazotven_dollart_fizetett_hogy_megskalpolja_a_parduc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c17fdd-9e60-44ce-9d35-17cb1a24acf0","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Szazotven_dollart_fizetett_hogy_megskalpolja_a_parduc","timestamp":"2020. október. 30. 18:42","title":"Százötven dollárt fizetett, majd megskalpolta a párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","shortLead":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","id":"20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66557565-8ec4-4da4-ac6e-34275f4c4ad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","timestamp":"2020. október. 30. 11:13","title":"A szakértő szerint a 2 éves fiú túlélte volna a balesetet, ha nem az anyja ölében ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé tartozik, saját, óriási szobrát készítette el 3D-s betonnyomtatással.","shortLead":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé...","id":"20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b8037a-8dd1-46eb-9b29-0bc4b69bdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","timestamp":"2020. október. 29. 18:03","title":"3D-nyomtatóval készítette el saját óriásszobrát az ismert youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója, Joe Biden az elnök járványkezelését támadta Floridában csütörtökön.\r

","shortLead":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója...","id":"20201029_Trump_Biden_Valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3823905-117c-43d1-afcf-92629b8229b6","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Trump_Biden_Valasztas","timestamp":"2020. október. 29. 22:05","title":"Joe Biden szerint a gazdasági növekedés önmagában kevés, hogy kilábaljon az USA recesszióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76107c78-1abd-45af-b13f-b8aa0a14a0c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki emlékszik arra, hogyan kerekedett felül nemrég a buta táblázatkezelő az okos genetikusokon, az meg sem lepődik, hogy most hasonló malőrbe futottak bele az őslénykutatók. ","shortLead":"Aki emlékszik arra, hogyan kerekedett felül nemrég a buta táblázatkezelő az okos genetikusokon, az meg sem lepődik...","id":"202044_tulbuzgo_szoftver_csontig_hatolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76107c78-1abd-45af-b13f-b8aa0a14a0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02ad9e4-88d8-44b4-8bda-964cfa71603b","keywords":null,"link":"/360/202044_tulbuzgo_szoftver_csontig_hatolt","timestamp":"2020. október. 30. 10:00","title":"Perverznek ítélte a szoftver az őslénykutatók konferenciáját, nekiállt kicsillagozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó népszerű divatterepjárója az eddiginél nagyobb kapacitású akkumulátort kapott. ","shortLead":"A német gyártó népszerű divatterepjárója az eddiginél nagyobb kapacitású akkumulátort kapott. ","id":"20201030_nagyobb_elektromos_hatotavval_tamad_a_felfrissitett_hibrid_porsche_cayenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c4f3e-f881-41db-aee7-152637ca2560","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_nagyobb_elektromos_hatotavval_tamad_a_felfrissitett_hibrid_porsche_cayenne","timestamp":"2020. október. 30. 07:59","title":"Nagyobb elektromos hatótávval támad a felfrissített hibrid Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","shortLead":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","id":"20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ea946c-e194-4aa7-b66a-2f07a2431523","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","timestamp":"2020. október. 30. 16:54","title":"Kupakokkal fizetnek a szarkák az ételautomatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]