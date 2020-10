Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.

A legmagasabb koronavírus-készültséget vezették be Manchesterben és környékén

Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Szakértők attól tartanak, hogy a teszt nem eléggé megbízható, ezért akár több tízezer fertőzött járkál majd azzal a tudattal, hogy semmi baja. A lakosság eközben a szervezetlenségre és a folyamatosan változó kommunikációra panaszkodik. Igor Matovic kormányfő szerint azonban vagy lezárják az országot, vagy tesznek valamit, hogy ezt elkerüljék. Szlovákiában több mint 33 ezer igazolt koronavírusos emberről tudnak, a szám múlt héten ugrott meg meredeken. Csak tegnap 2 ezer új fertőzettet azonosítottak. Most kiderül, hogy megtisztítható-e egy ország a vírustól, ha mindenkit letesztelnek

Egyik ellenzéki párt sem tart Hadházyékkal október 23-án

Azzal érveltek, inkább a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyére koncentrálnak most.

Erdogan: Az iszlám elleni kijelentések a nyugati politikusok sikertelenségét palástolják

A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.

Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre, diplomataútlevelet használ a Fradi egykori focistája, de titokzatos feladatokra megbíztak egy olimpiai bajnok kajakost is. A kapcsolat annyira szoros, hogy amikor megkérdeztük Szöllősi Györgyöt a feladatairól, akkor a külügy válaszolt helyette. Egyre több sportoló van a külügy körül, és egyre titokzatosabb, mit csinálnak

A YouTube lehetőséget ad arra, hogy az androidos alkalmazásában beállítsuk az alapértelmezett felbontást, így azzal kezdi majd el betölteni az összes lekattintott videót.

Régóta várt funkciót tesztel a YouTube, segíthet spórolni a mobilnettel

Varázstárgyról kapta a nevét az amerikai Palantir adatbányász cég, amelynek indulásánál a CIA is bábáskodott, és a megrendelők között sok az állampolgárok tevékenységét követni vágyó kormányzati intézmény.

Még a CIA is ehhez a céghez fordul, ha titkokra kíváncsi

Vajon mire utal az, hogy visszamenőlegesen adnak ki karanténhatározatot a hazai egészségügyi hatóságok? És az, hogy sokkal több regisztrált koronavírusos eset van, mint elrendelt hatósági karantén? A kormány friss törvényjavaslata felér egy beismeréssel. És az, hogy sokkal több regisztrált koronavírusos eset van, mint elrendelt hatósági karantén? A kormány friss törvényjavaslata felér egy beismeréssel.

Kedden tudta meg az osztály, hogy már hatodik napja karanténban vannak