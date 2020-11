Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4173f8d0-c301-400b-8ce7-7fb51d5e3d05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak 2019-ben ötven embert lincseltek meg az országban.","shortLead":"Csak 2019-ben ötven embert lincseltek meg az országban.","id":"20201030_Felgyujtottak_egy_embert_Bangladesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4173f8d0-c301-400b-8ce7-7fb51d5e3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6b9ae-77d9-44b9-baf3-bb4218e7ca10","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Felgyujtottak_egy_embert_Bangladesben","timestamp":"2020. október. 30. 22:15","title":"Felgyújtottak egy embert Bangladesben az iszlám szent könyveinek megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","shortLead":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","id":"20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66557565-8ec4-4da4-ac6e-34275f4c4ad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","timestamp":"2020. október. 30. 11:13","title":"A szakértő szerint a 2 éves fiú túlélte volna a balesetet, ha nem az anyja ölében ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","shortLead":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","id":"20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa03b3cf-3d9e-4677-95d5-23f47c318dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","timestamp":"2020. november. 01. 06:41","title":"Európai árat kapott a Lada Nivára épülő G-osztály másolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","shortLead":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","id":"20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930726c-63a8-414b-9ab7-61006fb4ea8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","timestamp":"2020. október. 30. 17:45","title":"Több lakó és dolgozó is koronavírusos a bólyi lakóotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","shortLead":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","id":"20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a8d8a-8fc5-430a-8466-b21d33084818","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","timestamp":"2020. október. 30. 10:35","title":"Átalakítják a Margit körutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc0f46-801a-4e37-9a5c-1792a81c0aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény évek óta nehéz helyzetben van pénzügyileg, amin a koronavírus-járvány tovább rontott.","shortLead":"Az intézmény évek óta nehéz helyzetben van pénzügyileg, amin a koronavírus-járvány tovább rontott.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_szent_istvan_egyetem_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bfc0f46-801a-4e37-9a5c-1792a81c0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de49042c-86d4-403e-901f-c53b8356f71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_koronavirus_jarvany_szent_istvan_egyetem_elbocsatas","timestamp":"2020. október. 30. 12:11","title":"Elbocsátja dolgozói közel 13 százalékát a Szent István Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","shortLead":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","id":"202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af43bd7-430e-4e99-84f6-b1672a96e909","keywords":null,"link":"/360/202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","timestamp":"2020. október. 30. 12:00","title":"A járvány különös fénytörést ad a „forradalom szálláscsinálójának” tartott darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]