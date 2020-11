Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","id":"20201102_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fe172d-822d-4e89-92a2-ea2caa8d4ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 21:48","title":"Spanyolországban 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","id":"20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b30e208-b445-43a1-9f9b-4188b9a215ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","timestamp":"2020. november. 03. 09:07","title":"Hogyan drágulhat ennyire a kötelező, amikor a járvány miatt kevesebben autóznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","shortLead":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","id":"20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dedf03-0c29-4f55-a394-082b7092eb61","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","timestamp":"2020. november. 02. 19:41","title":"Novák: Minden tavaszi intézkedés lehetőségét mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze pár hónappal a Samsung Galaxy Z Flip 5G-s változatának bemutatása után megérkezhet az utód, a Galaxy Z Flip 2, jelentős frissítésekkel.","shortLead":"Mindössze pár hónappal a Samsung Galaxy Z Flip 5G-s változatának bemutatása után megérkezhet az utód, a Galaxy Z Flip...","id":"20201103_samsung_galaxy_z_flip_2_megjelenes_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8023f0e5-9d89-4e40-bcc9-e39d88b39f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_z_flip_2_megjelenes_2021","timestamp":"2020. november. 03. 10:03","title":"Sok újdonsággal érkezhet a Samsung trükkös-tükrös új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]