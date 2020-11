Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c475a8c-221e-4df5-bbcc-80761f2b5c37","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Lassan egy éve fenekestül felfordult az életünk. Amikor az első magyarországi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták, még nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig elhúzódik majd a járvány. Hogy az olyan mindennapi dolgok, mint a vásárlás vagy a nyilvános helyen étkezés komolyabb előkészítést fognak igényelni. Sajnos aztán mégis így lett. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat ahhoz, hogy ideg-összeroppanás nélkül vásárolhassunk bakancsot és meleg ruhákat télire akár a kedvenc bevásárlóközpontunkban is. ","shortLead":"Lassan egy éve fenekestül felfordult az életünk. Amikor az első magyarországi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták...","id":"20201030_Viselje_tartsa_fertotlenitse__igy_marad_kockazatmentes_a_bevasarlokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c475a8c-221e-4df5-bbcc-80761f2b5c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdf3694-01a2-43ee-b9e3-136aec8f352c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201030_Viselje_tartsa_fertotlenitse__igy_marad_kockazatmentes_a_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. november. 04. 11:30","title":"Viselje, tartsa, fertőtlenítse! – így marad kockázatmentes a bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.","shortLead":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki...","id":"20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2df7bc-edbe-4a4b-91bc-0f0574ad29d2","keywords":null,"link":"/sport/20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","timestamp":"2020. november. 03. 21:08","title":"Kubatov Gábor külön kérte a Fradi-ultrákat, tartsák be meccsen a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","shortLead":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","id":"20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5198f85c-c6d3-43f0-9bfa-cb64378c6859","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","timestamp":"2020. november. 04. 11:16","title":"Dögös a Brabus elektromos Smartja, de 21 millióért is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Balogh Lajos \"Paci\" önkormányzati képviselő, roma aktivista három hete került kórházba koronavírus-fertőzéssel. Noha hétvégén kicsit javult az állapota, a vírus a tüdeje után a szívét is megtámadta, hétfőn hirtelen lett rosszabbul, majd kora délután elhunyt. Baloghot a VIII. kerületi önkormányzat saját halottjának tekinti.","shortLead":"Balogh Lajos \"Paci\" önkormányzati képviselő, roma aktivista három hete került kórházba koronavírus-fertőzéssel. Noha...","id":"20201102_balogh_lajos_paci_koronavirus_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b644809a-3f6b-48a6-b26b-baaabaeea9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_balogh_lajos_paci_koronavirus_halal","timestamp":"2020. november. 02. 18:22","title":"Nem sokkal a halála előtt még azt újságolták, javul a koronavírus miatt 28 évesen elhunyt Balogh Lajos állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","shortLead":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","id":"20201104_iksolaor_intezkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65105259-6a9f-434a-9251-7be2d4d7f1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_iksolaor_intezkedes","timestamp":"2020. november. 04. 07:31","title":"A tanév kezdete óta 257 esetben intézkedtek az iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén elképzelhető, hogy nem ismerjük az amerikai elnökválasztás végeredményét még napokkal a szavazás után sem. Összegyűjtöttük, milyen időpontokra lesz érdemes figyelni.","shortLead":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén...","id":"20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa3e9c-ff2b-4e85-a71b-2aa0070aa7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","timestamp":"2020. november. 03. 17:30","title":"Mikor tudjuk meg, ki lesz az amerikai elnök? Választási időrend óráról órára, napról napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kapacitás 80 százaléka már megtelt Miskolcon.","shortLead":"A kapacitás 80 százaléka már megtelt Miskolcon.","id":"20201103_miskolc_eger_jarvanykorhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0da4c2d-ddeb-47ca-9208-aec4378a565e","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_miskolc_eger_jarvanykorhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 20:32","title":"Betelt a miskolci járványkórház, Egert is bevonják a koronavírusos betegek ellátásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]