Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg majdnem 10 ezer katona hiányzik a brit hadseregből, amit a jelek szerint robotokkal helyettesítenének.","shortLead":"Jelenleg majdnem 10 ezer katona hiányzik a brit hadseregből, amit a jelek szerint robotokkal helyettesítenének.","id":"20201109_robot_katona_brit_hadsereg_harci_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d630f2d3-5841-4d8a-ae66-9d6371eee4f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_robot_katona_brit_hadsereg_harci_robot","timestamp":"2020. november. 09. 11:33","title":"Robotokkal töltenék fel a hadsereget a britek, nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591714f4-d7f0-4a02-a4aa-4278da1d51cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeri külügyminisztérium bocsánatot kért és kártérítést ajánlott fel Oroszországnak.","shortLead":"Az azeri külügyminisztérium bocsánatot kért és kártérítést ajánlott fel Oroszországnak.","id":"20201109_Azerbajdzsan_orosz_helikopter_Ormenyorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=591714f4-d7f0-4a02-a4aa-4278da1d51cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c92dab-d647-463b-ad22-345e4f20a9bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Azerbajdzsan_orosz_helikopter_Ormenyorszag","timestamp":"2020. november. 09. 20:17","title":"Azerbajdzsán véletlenül lelőtt egy orosz helikoptert Örményország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési programokra.","shortLead":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési...","id":"20201111_falklandszigetek_utolso_akna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0158e30-bfb9-4680-8f88-126dfa024596","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_falklandszigetek_utolso_akna","timestamp":"2020. november. 11. 05:47","title":"40 évvel a háború után felszedték az utolsó taposóaknát is a Falkland-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai oldalról egyelőre nem erősítették meg ezt a hírt.","shortLead":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai...","id":"20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050cdaee-8cbc-4208-978a-52d811a4430c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. november. 11. 09:03","title":"Eldőlt? Kínában már úgy tudják, a Qualcomm ad processzort a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan hol. ","shortLead":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan...","id":"20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2af79a-93a1-4fa2-8351-bcd2ee9caed7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","timestamp":"2020. november. 10. 22:09","title":"A nagyvárosokban a polgármesterek döntenek, hol kell maszk, a kistelepüléseken nem lesz kötelező a viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést az új elnök nem fog tudni elfogadtatni, Trump pedig 2024-ben akár vissza is térhet.","shortLead":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést...","id":"20201110_biden_nzz_IanBremmer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8500d8e-5902-4be2-9157-cca10ccf4d56","keywords":null,"link":"/360/20201110_biden_nzz_IanBremmer","timestamp":"2020. november. 10. 07:30","title":"Amerikai elemző: Biden a leggyengébb elnök lehet Jimmy Carter óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","shortLead":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","id":"20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25c7bd-efae-47bc-9600-d2fa968984c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 10. 12:31","title":"Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]