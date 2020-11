Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat. A levélből nem, de a minisztérium tájékoztatásából kiderült: a most kezdődő őszi szóbeli érettségiket viszont megtartják.\r

\r

","shortLead":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat...","id":"20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4ac62-74f3-432c-82a0-df8de7b17701","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","timestamp":"2020. november. 10. 15:26","title":"Az őszi érettségiket megtartják, a szalagavatókat lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","shortLead":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","id":"20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ac7c0-e70f-4ff9-8ac5-7287d0ced58e","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 10. 13:42","title":"Vádat emelt az Amazon ellen az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabad préda lett az autósok számára szinte minden parkolóhely, azonban kivételek most is vannak. ","shortLead":"Szabad préda lett az autósok számára szinte minden parkolóhely, azonban kivételek most is vannak. ","id":"20201110_Hiaba_az_ingyenes_parkolas_nagyon_porul_lehet_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70c54-a13a-44d0-acbe-1477cc40d631","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Hiaba_az_ingyenes_parkolas_nagyon_porul_lehet_jarni","timestamp":"2020. november. 10. 10:35","title":"Hiába az ingyenes parkolás, pórul járhat, ha nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","shortLead":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","id":"20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abac70-07b0-4adc-9328-57b4ac6d8599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","timestamp":"2020. november. 11. 15:11","title":"Itt a törvényjavaslat, amellyel jelentősen megemelik a csecsemőgondozási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet a komolyabb szállítmány.","shortLead":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet...","id":"20201111_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f885c9-d6fa-4eb5-b8c7-7e85fe4f7a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 20:48","title":"Szijjártó: Másfél héten belül érkezik az orosz oltóanyagminta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","shortLead":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","id":"20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d84cf-7112-48ce-832a-81d2b4a186e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","timestamp":"2020. november. 11. 05:58","title":"Cihanouszkaja: Annyi embert visznek el a rendőrök, hogy változtatni kell a fehérorosz tüntetések taktikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","shortLead":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","id":"20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d3d38e-1049-46f8-a525-3c35fd499013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","timestamp":"2020. november. 10. 20:29","title":"Orbán: Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]