[{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. november. 12. 07:30","title":"3+1 tipp: így lehet valóban okos az otthona!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan...","id":"20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfd717-663f-4096-8bfb-67600e65302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","timestamp":"2020. november. 11. 15:03","title":"Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet a komolyabb szállítmány.","shortLead":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet...","id":"20201111_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f885c9-d6fa-4eb5-b8c7-7e85fe4f7a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 20:48","title":"Szijjártó: Másfél héten belül érkezik az orosz oltóanyagminta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta...","id":"20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d521ca22-d920-496f-9fa4-6a14e5ed992a","keywords":null,"link":"/sport/20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 11. 12:35","title":"Marco Rossi megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások a nagy forgalom miatt.","shortLead":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások...","id":"20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8736912f-dca7-4a9e-8be9-0c389a0e7e5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","timestamp":"2020. november. 11. 10:35","title":"Reagált az IKEA az új járványügyi szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","shortLead":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","id":"20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c1d324-0f59-44c9-bc20-4dda06032a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","timestamp":"2020. november. 11. 12:14","title":"Mintha a víz alatt hajtott volna át egy Lamborghini sofőrje Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról tudni.","shortLead":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról...","id":"20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfab723-88e9-4163-a7d1-a637d2dd26de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 08:21","title":"Hallgat róla a kormány, veszünk-e vakcinát a Pfizertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]