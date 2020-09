Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferihegyig elfértek két buszban.","shortLead":"Ferihegyig elfértek két buszban.","id":"20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3125d04-193c-47c3-b1bd-348b9a9e07b5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:25","title":"Két 189 üléses Boeinggel repült a Fradi a BL-playoffra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé tette a teljesen helyfüggetlen munkavégzést, aki februárban még e-maileket nyomtatott ki és nem tudta elképzelni az életét napindító meeting nélkül: természetesen élőben. ","shortLead":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé...","id":"20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c680ce-b05b-46c2-90aa-0f70e54639c3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:35","title":"Kaland, játék - kockázat nélkül: Hogy néz ki egy e-kereskedelmi vállalkozás 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","shortLead":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","id":"20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e7653b-a616-4f9b-9c7d-00b98fe9c123","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:21","title":"Zöld pokol: limitált szériás új Audi R8 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely ezért különböző vállalásokra kötelezte a szolgáltatót. ","shortLead":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely...","id":"20200922_szallashu_gvh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0bbd9c-d026-4150-aafe-d28eace1aa97","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_szallashu_gvh","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:38","title":"„Épp 38 ember nézi” – ha ön is találkozott ilyen szöveggel egy hirdetésnél, vélhetően nyomás alatt volt a pszichéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","shortLead":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","id":"20200922_egyesult_allamok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21b081-c909-4b80-b48e-b3b8d9135ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_egyesult_allamok_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:54","title":"Az Egyesült Államokban már 200 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két párizsi lakástulajdonos támadta meg a francia szabályozást, ami alapján megbírságolták őket. A párizsi polgármester szerint fordulópont történt az Európai Bíróságon.","shortLead":"Két párizsi lakástulajdonos támadta meg a francia szabályozást, ami alapján megbírságolták őket. A párizsi polgármester...","id":"20200922_airbnb_europai_birosag_gyoztek_a_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc59c3f1-d89a-4938-904e-a9c9bba00724","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200922_airbnb_europai_birosag_gyoztek_a_varosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:48","title":"Fontos győzelmet arattak az Airbnb megregulázását szorgalmazók az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]