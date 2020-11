Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","shortLead":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","id":"20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0339f8-922c-4569-9506-524db531f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","timestamp":"2020. november. 13. 15:55","title":"Egy-másfél órát kell várni a tesztelésre a csepeli mobil szűrőállomásnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21db4dd-5ce4-47be-960d-66f0007a950b","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","timestamp":"2020. november. 13. 10:59","title":"Zacher: „Vissza kellene térni a tavaszi idősávos vásárláshoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Üres stadionba kimenni válogatott meccsre rettentő lehangoló. Egészen addig, ameddig Szoboszlai Dominik nem rúgja ki a válogatottat az Európa-bajnokságra. Riportnak induló lelkendezés a helyszínről.","shortLead":"Üres stadionba kimenni válogatott meccsre rettentő lehangoló. Egészen addig, ameddig Szoboszlai Dominik nem rúgja ki...","id":"20201113_szoboszlai_eb_potselejtezo_izland_valogatott_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2027784a-0ce4-4c37-9ec5-2073c32b4304","keywords":null,"link":"/sport/20201113_szoboszlai_eb_potselejtezo_izland_valogatott_foci","timestamp":"2020. november. 13. 08:36","title":"Így válik mítosszá egy különösen rossznak indult meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most kiadott számain: gyors volt a kilábalás, mielőtt ideért a járvány második hulláma.","shortLead":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most...","id":"20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a6bb14-2d77-4504-9565-e0c532559b46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"KSH: 4,7 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság a harmadik negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hatóságok elbeszélgetnek a stúdióval a felelőtlen partizás miatt.","shortLead":"A német hatóságok elbeszélgetnek a stúdióval a felelőtlen partizás miatt.","id":"20201114_Filmforgatasnak_alcaztak_a_200_fos_Matrixbulit_nem_kellett_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c095fc-42e6-43d4-8067-45885099b4e6","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Filmforgatasnak_alcaztak_a_200_fos_Matrixbulit_nem_kellett_volna","timestamp":"2020. november. 14. 08:39","title":"Filmforgatásnak álcázták a 200 fős Mátrix-bulit, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Polgárháborúvá fajulhat Etiópiában, hogy a hadsereg katonai műveletet indított Tigré szövetségi állam ellen. Az ország felbomlásával fenyegető konfliktus régóta érlelődött. \r

","shortLead":"Polgárháborúvá fajulhat Etiópiában, hogy a hadsereg katonai műveletet indított Tigré szövetségi állam ellen. Az ország...","id":"202046__harcok_etiopiaban__tigre__reformer_vagy_diktator__haduzenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0954e6c7-30b6-477d-a017-50d1462e61de","keywords":null,"link":"/360/202046__harcok_etiopiaban__tigre__reformer_vagy_diktator__haduzenetek","timestamp":"2020. november. 13. 16:00","title":"Humanitárius katasztrófával fenyeget a Nobel-békedíjas etióp kormányfő háborúja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]