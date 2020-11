Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83f1260b-2543-404a-adac-09b848868338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyek között mondott köszönetet a kórházi dolgozóknak.","shortLead":"Könnyek között mondott köszönetet a kórházi dolgozóknak.","id":"20201114_Delhusa_Gjon_elsirta_magat_23_nap_utan_hivatalosan_is_gyogyultnak_nyilvanitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f1260b-2543-404a-adac-09b848868338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93fa6e-9a58-412b-bc11-4d55260f01e0","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Delhusa_Gjon_elsirta_magat_23_nap_utan_hivatalosan_is_gyogyultnak_nyilvanitottak","timestamp":"2020. november. 14. 10:01","title":"Delhusa Gjon elsírta magát, 23 nap után hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","shortLead":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","id":"20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ba364-4a8d-4046-9f23-27dcb5ab38d8","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","timestamp":"2020. november. 15. 12:32","title":"Több ezer tüskét szedtek ki a kaktuszba esett biciklisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal szolgál az emberi evolúcióról.","shortLead":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal...","id":"20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d956dca-0353-418c-8faf-f7c1f5580024","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","timestamp":"2020. november. 14. 08:03","title":"Izgalmas lelet: 2 millió éves koponyát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","shortLead":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","id":"202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b05436-9f2d-42b7-bd89-d3d985783b38","keywords":null,"link":"/360/202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","timestamp":"2020. november. 14. 11:10","title":"Új üzletbe fog Hosszú Katinka volt férje és edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","shortLead":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","id":"20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44a4a3-33f0-45fc-b926-9475b045e7a5","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","timestamp":"2020. november. 14. 14:48","title":"Marco Rossinak minden tünete elmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0916493-2385-4986-b366-742c8e489d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Több mint 3 milliárd forintot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]