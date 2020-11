Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","shortLead":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","id":"20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358bae9-e29a-4319-b232-701ed69b8018","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 17:18","title":"Tízezres tüntetés volt Berlinben a korlátozások ellen, többeket őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d297b4b-94e2-44b3-b03c-7bceebe4703d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lett a művészet megszállottja, a XX. század egyik legünnepeltebb mecénása Peggy Guggenheim? 5x1 perc alatt megmutatjuk.","shortLead":"Hogyan lett a művészet megszállottja, a XX. század egyik legünnepeltebb mecénása Peggy Guggenheim? 5x1 perc alatt...","id":"202046_peggy_guggenheim__gyujtoszenvedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d297b4b-94e2-44b3-b03c-7bceebe4703d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663e2d98-ec95-46e0-a3ba-6894c468d11f","keywords":null,"link":"/360/202046_peggy_guggenheim__gyujtoszenvedely","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"\"Háztartási kellékekkel\" kezdte, felbecsülhetetlen értékű műgyűjteményig jutott Peggy Guggenheim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van akkor, ha az sem világos, mi az állam, ki képviseli, egyáltalán egy működő egységről beszélhetünk-e? A bukott államokat a politológusok és a jogászok is szívesen elemzik, de a közgazdászok közül is többen foglalkoznak ezzel. Most pedig, amikor a járvány miatt sok országban kérdéses, hogy az állam el tudja-e látni egészségügyi szolgáltatási feladatait, egyre többen jönnek elő a bukott állam fogalmával.","shortLead":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van...","id":"20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61632d05-ffd2-420d-a300-fe405babce1d","keywords":null,"link":"/360/20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","timestamp":"2020. november. 18. 11:00","title":"Mikor és mitől bukik meg egy állam? Kikészítheti egy vírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre, a legnagyobb kibocsátók viszont annál többet. ","shortLead":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre...","id":"20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b3ad00-1bbb-4ce6-b0d6-0bd71643a37f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","timestamp":"2020. november. 18. 10:56","title":"Az emberek csupán 1 százaléka felelős a repülés által okozott kibocsátás több mint feléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","shortLead":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","id":"20201117_etterem_obuda_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb798cd-d9da-4f5a-ae8a-b77172db14d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_etterem_obuda_tuz","timestamp":"2020. november. 17. 19:15","title":"Hatalmas lángokkal égett egy étterem Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV a saját színére festetné a HÉV-szerelvényeket, ha már ő a tulajdonos. ","shortLead":"A MÁV a saját színére festetné a HÉV-szerelvényeket, ha már ő a tulajdonos. ","id":"20201119_Lehet_hogy_kek_szinu_lesz_a_HEV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cf0081-ef14-4c91-a432-c25b58c2e492","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Lehet_hogy_kek_szinu_lesz_a_HEV","timestamp":"2020. november. 19. 10:46","title":"Lehet, hogy kék színű lesz a HÉV?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási rendelettel, azonban az még nem nyilvános. Annak ellenére sem, hogy a törvény nagy része csütörtökön hatályba lép. ","shortLead":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási...","id":"20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6dc02-5480-42e4-aeec-cf8f3f6634c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","timestamp":"2020. november. 17. 17:06","title":"Meghátrálhatott a kormány az orvosok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban. Hogy miért éppen így, arra megvan a tudományosan magyarázat.","shortLead":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban...","id":"20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef3623-f3df-4d7f-a1c8-b1f01b4a4a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","timestamp":"2020. november. 18. 08:33","title":"A világon elsőként különleges zongorajátékkal kísérve műtöttek egy daganatos kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]