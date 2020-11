Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők több mint 99 százalékánál alakult ki megfelelő antitestválasz.","shortLead":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők...","id":"20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98cdbf8-cfc7-40ba-b187-9527333767bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","timestamp":"2020. november. 19. 16:35","title":"Ígéretes adatok érkeztek az oxfordi vakcináról, amelyből 5 millió adagra szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","shortLead":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","id":"20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8c9a1-fff3-42a1-a9b6-9e89b3f05219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","timestamp":"2020. november. 20. 06:41","title":"Grand Duster: 7 üléses új Dacia jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d347e2d-a44d-4524-ad16-9ade5dd4a178","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az illetékesek szerint négy évtizede nem volt ilyen arányú fejlesztés a magyar légvédelemben.\r

