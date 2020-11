Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","shortLead":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","id":"20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1a2-781d-427f-98ee-ab28cca07c16","keywords":null,"link":"/elet/20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","timestamp":"2020. november. 22. 19:43","title":"15 éve kancellár Angela Merkel, 15 éve öltözködik ugyanúgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bac5a5a-826b-4153-ad24-f242dc7d9c0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, az is mázlista, aki az egészet okozta. ","shortLead":"Sőt, az is mázlista, aki az egészet okozta. ","id":"20201120_A_vilag_mazlistaja_ez_a_sofor_aki_ezt_a_baleset_meguszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bac5a5a-826b-4153-ad24-f242dc7d9c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0feba5-079b-40d7-9136-ecce44d35e06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_A_vilag_mazlistaja_ez_a_sofor_aki_ezt_a_baleset_meguszta","timestamp":"2020. november. 21. 05:23","title":"A világ mázlistája ez a sofőr, aki ezt a balesetet megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","shortLead":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","id":"20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e21d88-e8fc-4695-8de9-8078d1c2e7dc","keywords":null,"link":"/sport/20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","timestamp":"2020. november. 21. 10:33","title":"Szoboszlai az Arsenal és a Real Madrid játékosát is megelőzte a Golden Boy-díj szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"","category":"tudomany","description":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű magáncég weboldalán olvasható felhívás miatt indít vizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű...","id":"20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fc7d2-6d82-43cf-9932-8ef764ac172b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","timestamp":"2020. november. 21. 15:21","title":"Vizsgálják a céget, ami 5000 forintért ígér soron kívül vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból építette a maga kis Instagram-birodalmát — anélkül, hogy erre engedélyt kért és kapott volna.","shortLead":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból...","id":"20201122_facebook_per_instagram_foto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81008b4a-89af-4079-89d2-7ff33d413bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_facebook_per_instagram_foto_video","timestamp":"2020. november. 22. 10:03","title":"100 000 képet lopott le, és megcsinálta az Instagram klónját – a Facebook beperelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]