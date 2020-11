Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e54ac1-b5f3-4785-8639-e4958bf25bc9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tévő CRISPR/Cas9 genetikai olló alkalmazása rendkívül hatékonynak bizonyult két agresszív ráktípus kezelésében egérkísérletek során – jelentették be a Tel-avivi Egyetem kutatói.","shortLead":"A DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tévő CRISPR/Cas9 genetikai olló alkalmazása rendkívül...","id":"20201121_genetikai_ollo_glioblastoma_petefeszekrak_kezelese_crispr_cas9_tel_avivi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e54ac1-b5f3-4785-8639-e4958bf25bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faddf698-4e83-440a-ac30-78c105cfd7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_genetikai_ollo_glioblastoma_petefeszekrak_kezelese_crispr_cas9_tel_avivi_egyetem","timestamp":"2020. november. 21. 10:03","title":"Forradalmi megoldásként emlegetik a kezelést, amely két agresszív ráktípus ellen is jó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére. Tették ezt mind a vásárlók egészsége, mind a borkészítők márkavédelme érdekében, tekintettel arra, hogy a csalás a borokkal több milliárd dolláros probléma.","shortLead":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére...","id":"202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cc318-e71b-43ce-b85a-a12de3737d01","keywords":null,"link":"/360/202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","timestamp":"2020. november. 21. 08:30","title":"100%-os pontossággal azonosított borokat egy új gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","shortLead":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","id":"20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423601d4-0077-4583-b76e-b3a2370fb620","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","timestamp":"2020. november. 22. 09:37","title":"Koronavírus: 111 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás interneten.","shortLead":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás...","id":"202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b46ec-7bd6-4eb4-a78e-09fa4cc4fcc0","keywords":null,"link":"/360/202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","timestamp":"2020. november. 21. 16:00","title":"Izgalmas utazások az otthoni fotelből: a turizmus ötletei a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb weboldalakat.","shortLead":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb...","id":"20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9635174-43cd-449f-8735-1a80db12c38e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","timestamp":"2020. november. 20. 14:13","title":"Ingyenessé teszi 21 weboldal elérését a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","id":"20201121_Dugo_M0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615cb999-dc5e-413a-87cc-ec1aaafdcdbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Dugo_M0","timestamp":"2020. november. 21. 12:41","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.","shortLead":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie...","id":"20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162c391-878c-4117-9ca9-3d736dd9422b","keywords":null,"link":"/360/20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","timestamp":"2020. november. 22. 09:00","title":"Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]