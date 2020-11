Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült rekonstruálnia olasz tudósoknak. Fényképeket, videókat tettek közzé.","shortLead":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült...","id":"20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1a7619-fc64-471b-81b4-a5f502b31be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","timestamp":"2020. november. 23. 08:03","title":"Lenyűgöző lelet került elő az apokaliptikus Pompejiből: úr és szolgája testét rekonstruálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes...","id":"20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35c3a3-95aa-4898-bba0-0bac07e9b402","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Ecettel és szódabikarbónával szinte az egész lakást kitakaríthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","shortLead":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","id":"20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6e5f13-32e2-4910-b6a6-33f239b823cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","timestamp":"2020. november. 22. 09:29","title":"Anglia visszaáll a járványkészenléti rendszerre, de máshogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6239e7-9b4c-4a5a-9e40-1885ccfc1288","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Elege lett a színházi közegből, így most már a hosszútávú túrázásnak szenteli az életét. Az Egyesült Államok embert próbáló útvonalain vagy épp az El Caminón edzette magát, mielőtt Magyarországot is körbegyalogolta volna. Csutka István, alias Camino Steve, rekordidő alatt teljesítette az Országos Kékkört október elején. Szellemi erőnlétről, az ország mentális állapotáról és Európa leghosszabb egybefüggő túraútjának hiányosságairól és szépségeiről beszélgettünk vele. ","shortLead":"Elege lett a színházi közegből, így most már a hosszútávú túrázásnak szenteli az életét. Az Egyesült Államok embert...","id":"20201122_Camino_Steve_csutka_istvan_orszagos_kekkor_turazas_teljesitmenyturak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6239e7-9b4c-4a5a-9e40-1885ccfc1288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5202431-e33c-4270-8c7a-983b7243b041","keywords":null,"link":"/elet/20201122_Camino_Steve_csutka_istvan_orszagos_kekkor_turazas_teljesitmenyturak","timestamp":"2020. november. 22. 20:00","title":"„Ebben az országban eléggé elvesztettem a hitemet. A Kékkör sokat visszaadott belőle”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keményen bírálta Orbán Viktort az EPP frakcióvezetője egy interjúban.","shortLead":"Keményen bírálta Orbán Viktort az EPP frakcióvezetője egy interjúban.","id":"20201122_Manfred_Weber_EPP_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ea36de-679e-4328-81d6-9da7c8f2b93a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Manfred_Weber_EPP_Fidesz","timestamp":"2020. november. 22. 08:40","title":"Manfred Weber: Ha nem lenne járvány, már kizárták volna a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki nincs rajta kívül az úton.","shortLead":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki...","id":"20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182aeb6-cd4a-4f8e-925d-3d6d5b0d393e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","timestamp":"2020. november. 23. 09:35","title":"Egy sofőr képes volt az M3 metrópótló előtt büntetőfékezni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","shortLead":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","id":"20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa850faa-3ff6-43ad-ad89-6b84de83c8b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","timestamp":"2020. november. 23. 06:05","title":"GKI: Drámai módon romlottak novemberben a cégek kilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]