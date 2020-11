Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. A laptól távozik Sztankóczy András vezető szerkesztő is, az Index részvényeit pedig megvette a Vaszily Miklós résztulajdonában lévő Indamédia.","shortLead":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos...","id":"20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4ec57-e9a2-454b-a5a0-5bc50dc1314d","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","timestamp":"2020. november. 23. 15:25","title":"Távozik az Index vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl...","id":"20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb1872-cbca-44a2-aed8-8c2d8a21a5da","keywords":null,"link":"/360/20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","timestamp":"2020. november. 23. 08:00","title":"Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belül olthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","shortLead":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","id":"20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6d7e3b-bcc5-41d4-bda5-d1ceffe9147d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","timestamp":"2020. november. 22. 16:52","title":"Ónos eső is érkezhet este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosan is hajtott modellek.","shortLead":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb...","id":"20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32495750-a6bf-40b7-adfb-2c95544637fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","timestamp":"2020. november. 24. 04:37","title":"Nagyvadak diétán: menetpróbán a konnektoros Audi Q7-es és az A8 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő amerikai külügyminiszter.","shortLead":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő...","id":"20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9c4ea-bcce-404b-9210-0daf4d5cbe07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","timestamp":"2020. november. 23. 05:44","title":"Egyre valószínűbb, hogy a félig magyar Anthony Blinken lesz az USA új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem ők döntenek.","shortLead":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem...","id":"20201123_index_starcz_indamedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa5bde-ca13-4fda-9b77-cf2e921e4cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_index_starcz_indamedia","timestamp":"2020. november. 23. 20:42","title":"Az Index új vezetője szerint csak a vezérigazgatói poszton akartak változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik az otthonról való üzleti célú sütést. Ám miközben a Nébih szerint ez az egyetlen módja annak, hogy biztonságos étel kerüljön a vásárlók elé, a hobbicukrászok azt mondják, hogy ezzel csak a feketézés felé hajtják őket. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete egyelőre feljelenti a NAV-nak azokat a Facebook-csoportokat, ahol az ügyfeleiket szerzik a hobbicukrászok, mondván azok \"érezhetően elszívnak vevőket\" a cukrászdák elől.","shortLead":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik...","id":"20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983f19fe-504f-4d5e-ad32-311ba7622ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","timestamp":"2020. november. 23. 11:20","title":"Tízből kilenc magyar hobbicukrász feketén ad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]