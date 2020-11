Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. Kövér Lászlónak lesz igaza?","shortLead":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait...","id":"20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4386ae-c032-44c8-9160-42a741b89ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","timestamp":"2020. november. 25. 06:30","title":"A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec című helyi lap.","shortLead":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec...","id":"20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079fb5-e909-4400-b155-dcf48a5ff194","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","timestamp":"2020. november. 24. 09:03","title":"3000 éves felfedezés került elő Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik a koncepciót és a számításokat – közölte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.","shortLead":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik...","id":"20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91aec1-fbae-4a4c-af26-819dd2349a1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","timestamp":"2020. november. 25. 08:32","title":"Cáfolja a BKIK Karácsonyt, nem mondtak nemet Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","shortLead":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","id":"20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52144fa-a7ab-46ff-b2ed-01d4f1c2a088","keywords":null,"link":"/elet/20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","timestamp":"2020. november. 25. 05:35","title":"Szarvas vitte el egy vadász puskáját Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be a szomszédos állam területére.","shortLead":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be...","id":"20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c782ad1c-e595-4a9f-9923-ce914ea64981","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","timestamp":"2020. november. 24. 18:26","title":"Szijjártó: Kikérjük magunknak, hogy Ukrajna kitiltotta a magyar miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]