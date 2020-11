Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média sem létezett, a közléskényszerünk jóval egészségesebb keretek közt mozgott. A social media adta szabadság túl hirtelen jött ahhoz, hogy mindenki jól kezelje: az online térbe a mai napig rengeteg kép kerül ki bármiféle öncenzúra, szerkesztési elv, vagy felelősségtudat nélkül. Persze jó, ha az emlékeknek nyoma marad, de nem mindegy, hol, ezért összeszedtünk pár alternatívát a Facebook és az Instagram helyett!","shortLead":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média...","id":"20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ef833-3a13-4128-b6ab-f45f3a9574c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"5 hely, ahol jobb helye lesz a fotóidnak, mint a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.","shortLead":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem...","id":"20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8ec6b-659b-41cf-9bed-1ff7ebc12703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. november. 25. 14:03","title":"Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie kellene a jogállamisági kritériumok kérdésében.","shortLead":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie...","id":"20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a4457f-06f6-4aa9-9597-f6f903cdef18","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","timestamp":"2020. november. 24. 11:24","title":"Magyar EP-képviselők: Az Európai Unió végét jelentheti, ha engednek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz ingyenes a fényképtárolás. Az alábbi oldalon megnézheti, hogy mostani képtárolási szokásait követve, önnél meddig tart ki az ingyenesség.","shortLead":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz...","id":"20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d704d695-8de4-4d75-a122-94d3486cf38d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","timestamp":"2020. november. 24. 12:03","title":"Meddig elég még a tárhelyem a Google-nél? Mikortól kell fizessek a fotóim tárolásáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar beszélni.","shortLead":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar...","id":"20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f296b0-0f86-4e1d-81cc-4db1bdf4d3c4","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","timestamp":"2020. november. 25. 09:07","title":"Donald Trump utoljára kegyelmezett meg két pulykának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","shortLead":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","id":"20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c0b8db-516b-43c1-8a6a-82df91da7c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","timestamp":"2020. november. 25. 11:33","title":"Nagyobb sebességre kapcsol a Google, 400 új játék jön a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és az élelmiszer-pazarlást is csökkentenék egyszerre. ","shortLead":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és...","id":"20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580bbd6c-b8dd-4f3b-8848-5f1028306eb2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","timestamp":"2020. november. 24. 11:57","title":"Kiöntésre ítélt tejjel kötnék meg a tudósok a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]