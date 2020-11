Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","shortLead":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","id":"20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f20f76-0d78-4ca4-8045-4f818a8beab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 25. 11:21","title":"Kiderült az elektromos Ford Mustang Mach-E valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","shortLead":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","id":"20201126_180_motoros_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd173bf-9d13-421e-9463-13e7fa6a30f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_180_motoros_Anglia","timestamp":"2020. november. 26. 14:35","title":"Egy szál pólóban, majdnem 300-zal száguldott az autópályán egy 19 éves motoros Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt terveiről.



","shortLead":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt...","id":"20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7633b349-6045-414b-9779-8b7bfff0a968","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","timestamp":"2020. november. 25. 08:37","title":"Megszólalt a terveiről az SZFE egyik új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa601f4-6867-4380-b65a-1a084e90e25a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök egy interjúban mondta el, mik lesznek az első intézkedései elnökként.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök egy interjúban mondta el, mik lesznek az első intézkedései elnökként.","id":"20201125_joe_biden_amerikai_elnok_bevandorlas_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa601f4-6867-4380-b65a-1a084e90e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe83b9-f61f-4d22-97fe-2a7692a293de","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_joe_biden_amerikai_elnok_bevandorlas_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. november. 25. 06:04","title":"Bevándorlási reformot és Trump egyes rendeleteinek eltörlését ígéri Joe Biden elnöksége első száz napjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná, mert szerinte minden rendben van a demokráciával Magyarországon, amelyre úgy akar feltételeket kényszeríteni az unió, mintha a Szovjetunió lenne.","shortLead":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná...","id":"20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b7463b-893c-49a5-a5c3-e4026e3d67c7","keywords":null,"link":"/360/20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","timestamp":"2020. november. 25. 18:30","title":"Orbán Merkelnek: „Amit kérsz tőlem, Angela, az az öngyilkossággal egyenlő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]