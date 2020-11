Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak hálaadó imát Istennek a sok áldásért\".\r

","shortLead":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak...","id":"20201127_Trump_valasztas_halaadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ece86-dd74-40b5-bfd9-cf20cf932c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Trump_valasztas_halaadas","timestamp":"2020. november. 27. 06:44","title":"Trump egyelőre nem árulja el, hogy elindul-e a 2024-es elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","shortLead":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","id":"20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f7aa4-7336-4986-a757-c07dac8172dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"Schiffer András","category":"360","description":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","shortLead":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","id":"20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6f5a5-5293-4d14-b535-4dbce3d9e4df","keywords":null,"link":"/360/20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","timestamp":"2020. november. 25. 14:30","title":"Schiffer András: Magánállam közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","shortLead":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","id":"20201125_brazilia_buszbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfbc2a-33b0-4f54-a7db-fd952f09196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_brazilia_buszbaleset","timestamp":"2020. november. 25. 19:25","title":"Negyvenen meghaltak egy buszbalesetben Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97f231-e9f8-406e-ad06-d144f08b1ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 25. 13:16","title":"Egy 21 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám - Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok iskolában dolgozik fertőzött tanár. Elvileg a fizetésük száz százaléka járna nekik táppénzen, de buktatók sokaságát kell sikerrel venniük, hogy megkaphassák.","shortLead":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok...","id":"20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d3083-96f5-4d73-b1e8-d0533bb8ddda","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. november. 26. 06:01","title":"Több osztály is otthoni oktatásba került a pedagógusok országos tesztelésének harmadik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"BI","category":"elet","description":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában elhunyt a lírai rock mestere, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, zenész, a Korál együttes alapítója.\r

\r

","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában...","id":"20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704647e-05ee-4436-adbc-59ef421d8f98","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","timestamp":"2020. november. 27. 10:25","title":"Önmagát mindig is szomorú zenésznek tartotta – Balázs Fecóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]