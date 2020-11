Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem sikerült optimális piacrészt elérniük Szlovákiában.","shortLead":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem...","id":"20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c9c8fb-6ed8-4de2-920f-28be577e1a9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","timestamp":"2020. november. 26. 21:10","title":"Eladta az OTP a szlovákiai leánybankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","shortLead":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","id":"20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d4943-2811-4d6f-8182-7af8b81b2c1a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","timestamp":"2020. november. 26. 08:27","title":"Visszatér az üvegvisszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17179-9e50-4b30-8186-363835fd7576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön az összes családtagot letesztelik.","shortLead":"Csütörtökön az összes családtagot letesztelik.","id":"20201126_Koronavirus_sved_kiralyi_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17179-9e50-4b30-8186-363835fd7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f3c82-7def-4d7f-a90c-0d4f95c943e0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Koronavirus_sved_kiralyi_csalad","timestamp":"2020. november. 26. 13:39","title":"Koronavírusos a svéd királyi család két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott kedd óta karanténban van, attól tartanak, hogy nem lesz 12 hadrafogható játékos a következő meccsre.","shortLead":"A válogatott kedd óta karanténban van, attól tartanak, hogy nem lesz 12 hadrafogható játékos a következő meccsre.","id":"20201125_koronavirus_kosarlabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbf917-d1f7-4d2f-9566-bf929de23d49","keywords":null,"link":"/sport/20201125_koronavirus_kosarlabda_valogatott","timestamp":"2020. november. 25. 21:40","title":"Már öt koronavírusos kosaras van az EB-selejtezőre készülő magyar válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány egy egyébként is megroppant magyar egészségügyet ért el, nem bírja az ellátórendszer – írta Lovas András orvos az Átlátszónak.","shortLead":"A járvány egy egyébként is megroppant magyar egészségügyet ért el, nem bírja az ellátórendszer – írta Lovas András...","id":"20201126_koronavirus_megroppant_egeszsegugy_lovas_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d7074-3416-4c30-aee0-bc6ca188994e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_koronavirus_megroppant_egeszsegugy_lovas_andras","timestamp":"2020. november. 26. 16:45","title":"Lett volna idő felkészíteni az egészségügyet a járványra, mégsem léptek a döntéshozók egy aneszteziológus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre fel is hívja a felhasználók figyelmét.","shortLead":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre...","id":"20201125_tiktok_epilepszia_szuro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f540c-6364-4af2-9ac9-3faff89ecfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_tiktok_epilepszia_szuro","timestamp":"2020. november. 25. 13:03","title":"Új funkciót kapott a TikTok, megvédheti a felhasználót az epilepsziás rohamoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]