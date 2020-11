Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","shortLead":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","id":"20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d4d352-542c-4a32-9d37-c783f5b9acfd","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","timestamp":"2020. november. 26. 10:56","title":"Végre szabad a Rockefeller Center karácsonyfájában rejtőzködő bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","id":"20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5226a44-b56e-4262-9e4d-833216680965","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","timestamp":"2020. november. 27. 11:24","title":"280 lovas új csúcsmotort kapott a Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája, hogy az oregoni KTVZ Channel 21 csatorna szerkesztői simán elhitték, hogy egy valódi tájképet látnak, amikor megnézték a nekik beküldött \"fotót\". A westernszimulátorral kapcsolatban egy másik hír is érkezett.","shortLead":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája...","id":"20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234e279-ea12-4314-9d34-b1cba36712d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","timestamp":"2020. november. 26. 14:03","title":"Tájképként küldték be a Red Dead Redemption 2 egyik képkockáját egy oregoni tévének, simán lehozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202048_micsoda_kulonbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e54e79-ded3-473c-845c-eb1d7286699c","keywords":null,"link":"/itthon/202048_micsoda_kulonbseg","timestamp":"2020. november. 26. 10:26","title":"Farkas Zoltán: Micsoda különbség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","shortLead":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","id":"20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb84ff-95ce-4a36-9b8c-5ad85a1086d2","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Ez a mókus csúnyán berúgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62727f4a-2dd9-451d-8f0c-f495c2853d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség idegenkezűségre utaló nyomokat talált.\r

","shortLead":"A rendőrség idegenkezűségre utaló nyomokat talált.\r

","id":"20201127_Holtan_talaltak_egy_idos_not_Hegymegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62727f4a-2dd9-451d-8f0c-f495c2853d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ec394b-9de5-46fa-805e-74893ba020d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Holtan_talaltak_egy_idos_not_Hegymegen","timestamp":"2020. november. 27. 06:52","title":"Holtan találtak egy idős nőt Hegymegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","shortLead":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","id":"20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dac8e70-c855-4ec8-bf43-e961454a1170","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","timestamp":"2020. november. 25. 17:03","title":"Bajba került a Trumpnak kedves YouTube-csatorna, miután hazugságot közölt a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]