[{"available":true,"c_guid":"15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másodszor kapott komoly adományt a magyar kormánytól az amerikai Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvány.","shortLead":"Másodszor kapott komoly adományt a magyar kormánytól az amerikai Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvány.","id":"20201129_szijjarto_3_milliard_egy_amerikai_alapitvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14987e97-dc07-4d15-9305-250b07f7da89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_szijjarto_3_milliard_egy_amerikai_alapitvanynak","timestamp":"2020. november. 29. 11:25","title":"3 milliárd forintot adott egy amerikai múzeumra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","shortLead":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","id":"20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b08739-5947-44af-a490-43e00025cbe1","keywords":null,"link":"/sport/20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","timestamp":"2020. november. 30. 15:52","title":"Így ért a világ tetejére Maradona – a 86-os vb filmjével emlékeznek a futballzsenire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. Az Andersen név 18 év szünet után, idén nyáron tért vissza Magyarországra, ami jelentős átrendeződést hozhat a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. A szakértő, aki karrierjét a 90-es évek végén épp az Arthur Andersennél kezdte, a hvg.hu-nak arról is beszélt, miben más ma az adótanácsadás, mint akkor.","shortLead":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai...","id":"20201129_radnai_karoly_andersen_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b0896-18bf-4305-9e18-65aa60b501c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_radnai_karoly_andersen_interju","timestamp":"2020. november. 29. 10:00","title":"Radnai Károly: Amilyen a társadalom, olyan az adórendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder fedezte fel Vaszily Miklóst, de nemcsak őt, hanem hosszú éveken át neki dolgozott az Index új vezérigazgatója, Starcz Ákos is. Ő viszont túlélésben bőven megelőzte korábbi munkaadóját, hiszen amellett, hogy Spéder egykori lapjának élére kerülhetett, az Indamedia igazgatóságába is beválasztották, amivel pedig egy stratégiailag kiemelkedő jelentőségű NER-cég belső ügyeire kapott rálátást. Starcz a hvg360-nak azt mondta, szinte kézenfekvő volt, hogy megkeresték az Indamediától.","shortLead":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder...","id":"20201130_starcz_akos_index_indamedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405dcd12-1f61-4f41-8698-2b10a55be9ba","keywords":null,"link":"/360/20201130_starcz_akos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Az Index új vezérigazgatója a hvg360-nak: „Az Indexre egy nagyon komoly üzletként tekintek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9e16b9-1f99-4598-82f9-7e86aebf04c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jöttek a szomszédok, és kiálltak mellette.","shortLead":"De aztán jöttek a szomszédok, és kiálltak mellette.","id":"20201130_Fekete_Mikulas_miatt_kapott_nevtelen_rasszista_levelet_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9e16b9-1f99-4598-82f9-7e86aebf04c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89663da6-5584-4dc0-9ebc-208d364f11d5","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Fekete_Mikulas_miatt_kapott_nevtelen_rasszista_levelet_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2020. november. 30. 09:54","title":"Fekete Mikulás miatt kapott névtelen rasszista levelet egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író-tévés ezt a Facebook-oldalán jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Az író-tévés ezt a Facebook-oldalán jelentette be.\r

\r

","id":"20201130_Kepes_Andras_lemondta_a_PIMes_konyvbemutatojat_Demeter_Szilard_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f619a83-c039-4edd-8eb5-52116c7f88ce","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Kepes_Andras_lemondta_a_PIMes_konyvbemutatojat_Demeter_Szilard_miatt","timestamp":"2020. november. 30. 17:20","title":"Kepes András lemondta a PIM-es könyvbemutatóját Demeter Szilárd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Télies időjárásra kell számítani.","shortLead":"Télies időjárásra kell számítani.","id":"20201130_havazas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e2a32-aa14-46a3-b88d-9647c3066c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_havazas_idojaras","timestamp":"2020. november. 30. 07:18","title":"Havazás jöhet a Dunától keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]