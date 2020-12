A Google Project Zero csapatának egy tagja, Ian Beer fedezett fel egy olyan sérülékenységet az Apple mobilos rendszerében, amely a szakember szerint több modellt, köztük az újabb iPhone 11 Prót, illetve az iOS operációs rendszer különféle kiadásait használó eszközöket érintett.

A szakember szerint a sérülékenység az iPhone-ok, Mac számítógépek, Apple Watchok, illetve iPadek által is használt protokollal, az Apple Wireless Direct Linkkel (AWDL) adódott. Ez felel az eszközök közötti hálózat működéséért, hogy a felhasználók könnyedén meg tudjanak osztani fájlokat az egyes készülékek között.

A kiberkutató az itt felfedezett hiba segítségével távolról is hozzá tudott férni a hálózatra csatlakozott mobilhoz, úgy, hogy az azon tárolt e-maileket, üzeneteket és fotókat is látta. Sőt: Beer szerint extra trükközéssel a hiba miatt a telefon kamerája és a mikrofonja is vezérelhetővé vált. Az alábbi videóban be is mutatja, hogyan működött mindez.

A szakember szerint a hiba májusig állt fenn, amikor az Apple egy biztonsági csomagot élesítve több problémát is orvosolt a rendszeren belül, így ma már minden rendben van. A kiberkutató hangsúlyozta, hogy nincs tudomása róla, hogy a bárki kihasználta volna a sérülékenységet, ami azért sem volt túl könnyű, mert ő maga is hónapokig kutatott, hogyan tudna távolról bejutni az iPhone-okba.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.