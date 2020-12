Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak a motorosokért: hogy kevesebb baleset legyen.","shortLead":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak...","id":"202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588db95-5bd5-4ff3-8e7c-6ee59421b9dc","keywords":null,"link":"/360/202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","timestamp":"2020. december. 02. 10:00","title":"Motorosok új találmánya sok másik motoros életét mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c34a09-4c8e-4ad8-875a-7edd94836b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok egyik nagy álma, ha előre tudhatnák, hogyan változik egy fehérje alakja, és lesz belőle egyedülálló, háromdimenziós forma – a mesterséges intelligencia ebben is jónak tűnik.","shortLead":"A biológusok egyik nagy álma, ha előre tudhatnák, hogyan változik egy fehérje alakja, és lesz belőle egyedülálló...","id":"20201201_biologia_feherjek_feherje_mesterseges_intelligencia_deepmind_alphafold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c34a09-4c8e-4ad8-875a-7edd94836b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2208448-6f29-4983-9b66-90f42b6cd508","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_biologia_feherjek_feherje_mesterseges_intelligencia_deepmind_alphafold","timestamp":"2020. december. 01. 08:36","title":"A biológia egyik legnagyobb rejtélyét oldották meg a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","id":"20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf14bbc1-0c24-4619-8c45-f5e46ee52c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","timestamp":"2020. november. 30. 15:24","title":"A Moderna is elindította koronavírus-vakcinája engedélyezési folyamatát az USA-ban és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre fejlesztett alkalmazások egyszerűen, trükközés nélkül legyenek futtathatók a Windows 10-en.","shortLead":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre...","id":"20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a3c67-2ae5-4b8f-9c74-0bf7e864aefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","timestamp":"2020. december. 01. 13:03","title":"Úgy tűnik, androidos alkalmazások is telepíthetők lesznek a Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az utóbbi időben veszített befolyásából Demeter Szilárd, ezért is próbálhatott még Orbán Viktornál is nagyobbat sorosozni, de elmérte szavai súlyát. A hatalmas botrány miatt cikkének visszavonására kényszerült, de egyelőre a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója maradt.\r

","shortLead":"Az utóbbi időben veszített befolyásából Demeter Szilárd, ezért is próbálhatott még Orbán Viktornál is nagyobbat...","id":"20201202_Sztahanovista_a_sorosozok_korusaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b01e92-595b-4306-ad13-d46e4298fd9a","keywords":null,"link":"/360/20201202_Sztahanovista_a_sorosozok_korusaban","timestamp":"2020. december. 02. 13:00","title":"Nem elég Sorost führerezni ahhoz, hogy valaki teljesen kiírja magát a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","shortLead":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","id":"20201201_maradona_graffiti_filatorigat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3730df12-de26-4133-bc29-fc7f983337d0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_maradona_graffiti_filatorigat","timestamp":"2020. december. 01. 12:35","title":"Graffitivel emlékeznek Maradonára Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","shortLead":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","id":"20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2945b48-1bd3-4e8e-b8ae-23b6df8771e0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","timestamp":"2020. december. 01. 21:19","title":"Bajnokok Ligája: kikapott a Real Madrid, Szoboszlaiék Moszkvában nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

","shortLead":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben...","id":"proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29366ca-50a6-4749-b39e-90fa25ab383f","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","timestamp":"2020. december. 02. 07:30","title":"Az aranyér nem tud csak úgy elmúlni – grafikákkal mutatjuk be a fázisokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]