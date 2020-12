Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését célzó új adó, amit Tiborcz-adónak kereszteltek a tavalyi önkormányzati választási kampányban – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ellene Tiborcz István által indított személyiségi jogi per keddi tárgyalásán. Tiborcz egymillió forintos elégtételt és bocsánatkérést szeretne a főpolgármestertől, mert szerinte visszaélt a nevével és megsértette a becsületét.","shortLead":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését...","id":"20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a24256-eca3-4d44-8b1a-af1a44e0b25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","timestamp":"2020. december. 01. 17:35","title":"Karácsony a Tiborcz-perben: Emblematikus figurát kerestem az új adónem elnevezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetedikes volt egy svéd fiú, amikor kivették az iskolából. Közel három évtizeddel később rettenetes állapotban talált rá egy rokona.","shortLead":"Hetedikes volt egy svéd fiú, amikor kivették az iskolából. Közel három évtizeddel később rettenetes állapotban talált...","id":"20201201_28_evig_fogsagban_tartotta_fiat_egy_sved_no_orizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7311b3-34f6-4474-9e13-e60f3fe52712","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_28_evig_fogsagban_tartotta_fiat_egy_sved_no_orizet","timestamp":"2020. december. 01. 18:19","title":"28 évig tarthatta fogságban a fiát egy svéd nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány nagyobb (és hosszabb idő alatt telepíthető) pakk helyett vagy mellett több kisebb frissítést eredményez.","shortLead":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány...","id":"20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5fd257-0081-41d8-822a-96766778f06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","timestamp":"2020. december. 03. 08:03","title":"Máshogy jönnek majd a Windows-frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban. De hiába: a járvány második hullámában sincs higgadt válságkezelés. Mindez meglátszik a kormánypártok és a miniszterelnök népszerűségén is.","shortLead":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban...","id":"20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73f86e-4aad-4aba-8b20-58db62bfcd0c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","timestamp":"2020. december. 01. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Csak a tesztemen át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","shortLead":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","id":"20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc25182-a073-4d42-bb86-44f7dbafe56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","timestamp":"2020. december. 01. 15:55","title":"A Ryanair is beletrollkodott a brüsszeli botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","shortLead":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","id":"20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3610ac19-8c55-42ca-8dd6-130dbab15669","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","timestamp":"2020. december. 01. 23:41","title":"Gulyás Gergelyhez rendeli az uniós források felhasználását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396cdfc-71a9-48e9-97b7-d4e9de6d36f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","timestamp":"2020. december. 02. 12:07","title":"Nem csitul a járvány, szigorítás következik Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban a szolgáltatást használók körében. ","shortLead":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban...","id":"20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bb7faf-0dfd-4981-b9dc-c8f060afbe3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","timestamp":"2020. december. 01. 15:18","title":"Megjelent a Spotify 2020-as toplistája: ezek a zenék szóltak legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]