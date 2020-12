Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely a Ferencváros német nevéből, a Franzstadtból a Fradi becenevet kapta. A valaha színvonalas magyar bajnokságból (31) és magyar kupából (23) ez a csapat nyerte a legtöbbet, nemzetközi szinten is ez volt a legeredményesebb. Volt idő, amikor Európa legjobb egyesületei között tartották számon, s már a múlt század elején is többször akkora szurkolótábor támogatta, mint manapság. Volt futtatott és elnyomott csapat, volt fönt és lent. ","shortLead":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely...","id":"20201203_120_eves_a_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229eb77-61ba-4efb-aa51-21738b86d4ac","keywords":null,"link":"/360/20201203_120_eves_a_fradi","timestamp":"2020. december. 03. 19:00","title":"A nagy magyar goal-csinálás – 120 éves a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság hazai képviselete. Az is kiderült: jövőre sok film már a mozipremier napjától elérhető lesz.","shortLead":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság...","id":"20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a388c2-ec6d-41e8-9e1e-398a63723927","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","timestamp":"2020. december. 03. 19:56","title":"2021-ben nálunk is indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","shortLead":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","id":"20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b183ab-c9fd-4290-839b-5c5ed3d4a147","keywords":null,"link":"/sport/20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","timestamp":"2020. december. 04. 20:24","title":"Kikapott a női kézicsapatunk az előzetesen esélytelenebbnek tartott horvátoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","shortLead":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","id":"20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f655b4-49b0-4673-a47c-b1fa237d803e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","timestamp":"2020. december. 04. 04:13","title":"Szuperritka Aston Martin DB6-ot törtek össze egy rendőrségi üldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","shortLead":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","id":"20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0cec9-1758-461d-b8ff-f46b1797da71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","timestamp":"2020. december. 04. 12:17","title":"Élete végéig fegyházban marad a taxist megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0","c_author":"Nagy Csongor István","category":"360","description":"Magyarország számára a kormánynarratíva által teherként, defenzióra kényszerítő vitaként keretezett jogállamiság-kérdés olyan opció lehetne, mellyel például előmozdíthatná a kisebbségi jogvédelem ügyét is. Vélemény.","shortLead":"Magyarország számára a kormánynarratíva által teherként, defenzióra kényszerítő vitaként keretezett jogállamiság-kérdés...","id":"202049_a_jogallamisag_mint_lehetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55929827-f535-41c8-946a-8f5be3ae4321","keywords":null,"link":"/360/202049_a_jogallamisag_mint_lehetoseg","timestamp":"2020. december. 04. 10:00","title":"Magyarország számára a jogállamiság-vita nem csak teher, lehetőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe88a16-a413-428a-9611-76b74ffdfdb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","shortLead":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","id":"20201204_Minden_allatnak_jol_allna_ha_cicafeje_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe88a16-a413-428a-9611-76b74ffdfdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1278c69-7942-4ca0-9090-05264522ea0e","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Minden_allatnak_jol_allna_ha_cicafeje_lenne","timestamp":"2020. december. 04. 13:54","title":"Minden állatnak jól állna, ha cicafeje lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiegészítés oldhatja fel a patthelyzetet Varsó szerint. ","shortLead":"Egy kiegészítés oldhatja fel a patthelyzetet Varsó szerint. ","id":"20201203_A_lengyel_kormany_mar_nem_akar_vetozni_Orban_egyedul_maradt_az_EU_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b9121f-ea5c-40af-acb2-7b599bf7424b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_lengyel_kormany_mar_nem_akar_vetozni_Orban_egyedul_maradt_az_EU_ellen","timestamp":"2020. december. 03. 20:17","title":"A lengyel kormány már nem akar vétózni, Orbán egyedül maradt az EU ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]