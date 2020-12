Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra a német autók iránti kereslet.","shortLead":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra...","id":"20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e96382-501f-4f81-b39d-ec04b4987b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","timestamp":"2020. december. 04. 18:00","title":"A járvány ellenére bővült a német autóipar, a magyar beszállítók is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín Debrecen.","shortLead":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín...","id":"20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459ac176-42c9-46c0-b71d-a0ce594868a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","timestamp":"2020. december. 03. 17:03","title":"Debrecenben nyílik meg a Xiaomi első vidéki üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","shortLead":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","id":"20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607ac5d-9339-4719-88e0-ec4e7848a6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 04. 15:27","title":"A Gucci félmillió dollárt ad koronavírus elleni oltásokra az UNICEF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","shortLead":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","id":"20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7a535-75aa-4f0b-9342-4df14fc5c717","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","timestamp":"2020. december. 03. 10:40","title":"Az Egyesült Királyságban és Budapesten is bordélyházat üzemeltetett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff814dcc-4480-4564-8c32-b9371a07b447","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett fordult közérdekű adatigényléssel Müller Cecíliához.","shortLead":"Szél Bernadett fordult közérdekű adatigényléssel Müller Cecíliához.","id":"20201203_Szel_Barnadett_Muller_Cecilia_szocialis_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff814dcc-4480-4564-8c32-b9371a07b447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf77f14-51a3-42a1-a1d0-ccb23f820f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Szel_Barnadett_Muller_Cecilia_szocialis_otthon","timestamp":"2020. december. 03. 16:39","title":"Akár februárig is titkolhatják a pontos adatokat a szociális otthonok fertőzöttjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó vezetője a helyszínen meghalt.","shortLead":"A személyautó vezetője a helyszínen meghalt.","id":"20201204_halalos_baleset_jaszarokszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f2fb72-e285-46e2-b665-92f83619ae06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_halalos_baleset_jaszarokszallas","timestamp":"2020. december. 04. 07:57","title":"Teherautóba csapódott egy autó Jászárokszállásnál, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]