Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","shortLead":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","id":"20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548571-782c-42a9-8e67-5ba62f121636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 09:13","title":"A kolbászért, a párizsiért és gyümölcsért is többet kell ma fizetni, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"","category":"elet","description":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","shortLead":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","id":"20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05ed0d-187c-466c-ba0b-57139499aa2a","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","timestamp":"2020. december. 08. 11:44","title":"Már nem olyan könnyű az anorexiát népszerűsíteni a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ec57d-4620-401d-ba8b-e2fb50de95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","timestamp":"2020. december. 07. 12:14","title":"Koronavírus: már 27 egészségügyi dolgozó halt meg a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","shortLead":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","id":"20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d4b0e-37b3-4f70-b4e9-f766a772337e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","timestamp":"2020. december. 07. 15:45","title":"Teljes védőfelszerelésben rendeztek egy esküvőt Indiában, koronavírusos menyasszonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","shortLead":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","id":"20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b439a1-3a77-436d-9ee2-6c5378c3da33","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","timestamp":"2020. december. 07. 15:13","title":"Bob Dylan eladta a teljes életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]