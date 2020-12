Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Független Moziszövetség is csalódottságát fejezte ki az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Független Moziszövetség is csalódottságát fejezte ki az üggyel kapcsolatban. ","id":"20201208_Christopher_Nolan_Warner_HBO_Max_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d8ff49-c119-491c-8fe9-bca31f982241","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Christopher_Nolan_Warner_HBO_Max_bejelentes","timestamp":"2020. december. 08. 14:01","title":"Bepöccent Christopher Nolan a Warner és az HBO Max bejelentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német sajtó szerint a kancellár újabb intézkedéseket szeretne. ","shortLead":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német...","id":"20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ae215-885e-4f1c-9846-1ca6e1a450a4","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 07. 21:19","title":"Még szigorúbb járványellenes intézkedéseket sürget Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba a Samsung. A projektről egy belső felhasználásra szánt diasor egyik kockája is kiszivárgott.","shortLead":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba...","id":"20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5c33b8-f9f6-4a2e-9fae-7beaf6171fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 07. 17:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejleszt a Samsung, így nézne ki vele a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lengyelek ellen kezdjük és fejezzük is be a vb-selejtezőket.\r

\r

","shortLead":"A lengyelek ellen kezdjük és fejezzük is be a vb-selejtezőket.\r

\r

","id":"20201208_magyar_vb_selejtezo_pontos_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42823a4c-a2ca-4788-9f66-533060670730","keywords":null,"link":"/sport/20201208_magyar_vb_selejtezo_pontos_idopont","timestamp":"2020. december. 08. 20:20","title":"Megvannak a magyarok vb-selejtezőinek pontos időpontjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány felelőtlen politizálása miatt. Közben Brüsszelből mindkét vétóval fenyegető kormány egyértelmű üzenetet kapott. Az uniós források elköltését pedig már Magyarország és Lengyelország nélkül tervezik.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány...","id":"20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea00fc4-8d03-4bc0-80ad-3cf83a04620b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","timestamp":"2020. december. 07. 14:44","title":"Keddig kapott ultimátumot a magyar és a lengyel kormány Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","shortLead":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","id":"20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a215f98e-2bf6-4c2a-8bb5-fc3edad2ac4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","timestamp":"2020. december. 08. 11:35","title":"A korlátozások miatt a tavaszi mélypont közelébe esett vissza a hazai turizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","shortLead":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","id":"20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c0641-bf95-41c8-820f-d008b4368da0","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 07:58","title":"A magyarok 43 százaléka kételkedik a kormány járványügyi adataiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]